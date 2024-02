Taylor Swift kündigt bei Grammy-Verleihung neues Album an

Los Angeles - Pop-Superstar Taylor Swift bringt im April ein neues Album heraus. "Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April. Es heißt "The Torted Poets Department"", sagte Swift am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles. Der Österreicher Markus Illko gewann indessen in der Kategorie "Best Arrangement Instrumental".

El Salvador - Bukele erklärt sich zum Wahlsieger

San Salvador - In El Salvador hat sich der bisherige Amtsinhaber, Nayib Bukele, wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt. "Nach unseren Berechnungen haben wir die Präsidentschaftswahlen mit mehr als 85 Prozent der Stimmen und mindestens 58 von 60 Plätzen für unsere Abgeordneten innerhalb der Versammlung gewonnen", schrieb Bukele auf X. Die offiziellen Wahlergebnisse stehen allerdings nach wie vor aus.

Pariser stimmten für Verdreifachung der Parkgebühren für SUV

Paris - Paris macht Ernst im Kampf gegen SUV: Bei einer Bürgerbefragung hat sich eine Mehrheit für eine drastische Erhöhung der Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen ausgesprochen. Am Sonntag setzte sich damit der Plan der Stadtverwaltung durch, nach dem für SUV und andere schwere Autos eine Stunde Parken im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten soll und in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro.

Fast 100 Tote bei Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Durch die verheerenden Waldbrände in Chile sind nach jüngsten Angaben mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die für die Erfassung der Opfer zuständige Behörde SML am Sonntag mit. Zuvor hatte Staatspräsident Gabriel Boric bei einem Besuch in Quilpu� westlich der besonders betroffenen Küstenstadt Vi�a del Mar von 64 Toten gesprochen. Mehr als 300 Menschen werden vermisst.

Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zu US-Angriffen in Nahost

New York/Sanaa - Der UNO-Sicherheitsrat tritt auf Antrag Russlands am Montag in New York zu einer Dringlichkeitssitzung wegen der US-Luftangriffe auf mit dem Iran in Zusammenhang stehende Ziele in Syrien und dem Irak zusammen. Das Treffen soll um 16.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MEZ) beginnen und sich mit den Vergeltungsangriffen der USA gegen vom Iran unterstützte Milizen und anderen Gruppen in der Nacht auf Samstag befassen, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Angeblicher Schuss löst Panik in Wiener Einkaufszentrum aus

Wien - Ein Raufhandel unter Jugendlichen, der sich Sonntagabend von der Station Handelskai in Wien-Brigittenau in die Millennium City verlagert hat, hat unter Besuchern Panik ausgelöst und zu einer Festnahme geführt. Laut Zeugen soll ein Schuss aus einer Schreckschusspistole gefallen sein. Das konnte die Polizei nicht bestätigen. Eine derartige Waffe wurde nicht gefunden, sagte Sprecher Markus Dittrich. Allerdings wurde ein Messer sichergestellt.

