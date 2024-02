Laut Hamas in der Nacht 128 Menschen im Gazastreifen getötet

Beirut/Washington - Im Gazastreifen sind nach Angaben des von der militanten Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in der Nacht zum Montag mindestens 128 Menschen bei israelischen Militäreinsätzen getötet worden. Die meisten von ihnen seien Frauen und Kinder, erklärte das Ministerium. Die Hamas sprach zudem von anhaltenden israelischen Angriffen im Zentrum und im Süden des Gazastreifens. Auch an der Grenze Israels zum Libanon wurde wieder gekämpft.

Kurdische Kämpfer bei Angriff auf US-Basis in Syrien getötet

Beirut/Sanaa - Bei einem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt in Syrien sind laut Aktivisten sieben Kämpfer der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) getötet worden. 18 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Rami Abdel Rahman, Direktor der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, am Montag. Die SDF selbst gaben die Zahl der Toten zunächst mit sechs an. Die pro-iranische Gruppe Islamischer Widerstand im Irak bekannte sich in einer Erklärung zu dem Angriff.

25 Verletzte bei Massenkarambolage auf Brennerautobahn

Rom/Verona - Auf der Brennerautobahn (A22) zwischen Carpi und Verona ist es am Montag zu einer Massenkarambolage gekommen. Rund 100 Fahrzeuge waren in den Zwischenfall zwischen den Ausfahrten Reggiolo (Reggio Emilia) und Carpi (Modena) verwickelt, bei der 25 Personen verletzt wurden, wie die Rettungsdienste mitteilten. Drei Personen schwebten in Lebensgefahr.

Berufungsverhandlung für Sophie Karmasin am 6. März

Wien - Ende Mai 2023 ist Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) am Wiener Landesgericht wegen Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Vom schweren Betrug im Zusammenhang mit dem Weiterbezug ihres Ministergehalts wurde sie freigesprochen. Ob es dabei bleibt, steht in vier Wochen fest. Am 6. März behandelt der Oberste Gerichtshof (OGH) die Rechtsmittel, die gegen die erstinstanzlichen Entscheidungen eingebracht wurden.

Obduktionen der drei Toten von Bad Vöslau

Bad Vöslau - Nach dem Fund von drei Toten mit Schusswunden in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) werden zum Wochenstart die von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordneten Obduktionen vorgenommen. Erwartet werden Aufschlüsse zu den Hintergründen des Vorfalls. Eingeleitet worden seien in der Causa indes Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Mordes, sagte Behördensprecher Markus Bauer am Montag auf APA-Anfrage.

Nadeschdin droht Aus bei Präsidentenwahl in Russland

Moskau - Bei der Präsidentenwahl in Russland zeichnet sich ein Ausschluss des Kriegsgegners Boris Nadeschdin ab. Wie Nadeschdin am Montag mitteilte, wurde er von der Wahlkommission darüber informiert, dass 15 Prozent der von ihm eingereichten Unterschriften für eine Kandidatur ungültig seien. Das wäre dreimal so viel wie erlaubt. Eine Entscheidung solle am Mittwoch bekanntgegeben werden, sagte sein Sprecher.

Zehn Tote bei Angriff auf Polizeiwache in Pakistan

Islamabad - Kurz vor der Parlamentswahl sind in Pakistan bei einem Angriff auf eine Polizeiwache mindestens zehn Polizisten ums Leben gekommen. Sechs weitere wurden verletzt, wie örtliche Behörden am Montag mitteilten. Demnach warfen die Angreifer noch vor Sonnenaufgang Handgranaten auf eine Polizeistation in der nordwestlichen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa. Anschließend sei es zu einem stundenlangen Feuergefecht gekommen.

Sturmeinsätze in Niederösterreich

Wien/Mödling/Baden - Anhaltender Sturm hat in Niederösterreich bis Montagvormittag für rund 70 Feuerwehreinsätze gesorgt. Ausgerückt worden sei "quer verteilt über die Bezirke", teilte Klaus Stebal vom Landeskommando NÖ auf Anfrage mit. Einen heiklen Einsatz verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Bei Windspitzen von mehr als 105 km/h hatte sich eine Werbetafel der Shopping City Süd (SCS) gelöst. Teile davon fielen auf die Südautobahn (A2).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red