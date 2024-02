Österreich laut Experten weiterhin Alkohol-Hochkonsumland

Wien - Österreich ist laut aktuellen Berichten - weiterhin - ein "Hochkonsumland" für Alkohol, obwohl der tägliche Verbrauch pro Kopf langsam sinkt, betonten Drogenexperten am Dienstag zur Veröffentlichung zweier Suchtmittelberichte in Wien. Eine Million Menschen wollen hierzulande mit dem Rauchen aufhören, man solle sie dabei unterstützen. Sorgen machen ihnen die steigende Lust auf Nikotinbeutel bei Jugendlichen sowie vermehrte Todesfälle durch Überdosierung illegaler Drogen.

Kaiser wirbt für Rot-Schwarz im Bund

Wien - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) macht sich erneut für eine Koalition mit der ÖVP auf Bundesebene stark. Gegenüber Ö1 sagte er am Dienstag, diese ehemals "große Koalition" wäre "gut für Österreich". Nichts abgewinnen kann dem Burgenlands Hans Peter Doskozil. Ob das "Schreckensgespenst" Herbert Kickl (FPÖ) als gemeinsamer Gegner die Altparteien näher zueinander bringen kann, wird der Wahlkampf zeigen, so die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle zur APA.

Mehr als zehn Tote bei Explosion in indischer Böllerfabrik

Neu-Delhi - Bei einem Brand in einer Feuerwerksfabrik in Indien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. In Medienberichten war von mindestens 40 Verletzten die Rede. Sie seien nach dem Brand am Dienstag in einem Dorf in dem Distrikt Harda im Bundesstaat Madhya Pradesh in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete unter anderem die "Hindustan Times" unter Berufung auf Behördenangaben. Es habe mehrere Explosionen gegeben.

Gedenken nach Erdbeben in Türkei - Buhrufe für Regierung

Ankara - Ein Jahr nach dem verheerenden Beben in der Türkei und Nordsyrien gedenken die Menschen am Dienstag den Zehntausenden Toten. Begleitet wurde das Ereignis von lauter Regierungskritik. Im Zentrum der weitgehend zerstörten Stadt Antakya versammelten sich Tausende Menschen zum gemeinsamen Gedenken, buhten die Regierung des Landes aus und bezeichneten sie teilweise als "Mörder". Immer wieder wurde in Sprechchören auch der Rücktritt des Provinzbürgermeisters Lütfü Savas gefordert.

Hamas: Mehr als 110 Tote im Gazastreifen binnen 24 Stunden

Gaza - Bei den anhaltenden Kämpfen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben zuletzt binnen 24 Stunden mindestens 113 Menschen ums Leben gekommen. 205 weitere Menschen seien in dem Zeitraum verletzt worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Insgesamt seien in dem abgeriegelten Küstenstreifen seit Kriegsbeginn 27.478 Palästinenser getötet worden. 66.835 wurden der Hamas-Behörde zufolge verletzt.

Baby bei Raketenangriff auf Hotel in Charkiw gestorben

Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Hotel im ukrainischen Gebiet Charkiw ist nach offiziellen Angaben ein zwei Monate altes Baby ums Leben gekommen. "Drei Frauen, 21, 28 und 39 Jahre alt, wurden mit Explosions- und Splitterverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, darunter auch die Mutter des getöteten Kindes", teilte der Militärgouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal mit.

Sunak: Krebs bei Charles III. glücklicherweise früh entdeckt

London - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat dem an Krebs erkrankten König Charles III. eine schnelle Genesung gewünscht. "Glücklicherweise wurde die Krankheit frühzeitig erkannt", sagte Sunak am Dienstag dem Sender BBC. "Wir werden ihn weiter unterstützen und hoffen, dass wir so schnell wie möglich da durchkommen", fügte er hinzu. Der Buckingham-Palast hatte die Krebserkrankung am Montag öffentlich gemacht und erklärt, dass der Monarch eine Behandlung begonnen habe.

Bergsteiger nach zwei Nächten vom Großglockner gerettet

Großglockner - Nachdem sie seit Sonntag am Großglockner festgesessen waren, sind Dienstagfrüh zwei verletzte Bergsteiger aus Tschechien mit dem Hubschrauber gerettet worden. Die beiden Männer, 25 und 39 Jahre alt, wurden mit dem Polizeihubschrauber Libelle Kärnten via Taubergung geborgen und zur Franz-Josefs-Höhe geflogen, wo sie von der Crew eines Rettungshubschraubers übernommen wurden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

