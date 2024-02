Österreich laut Experten weiterhin Alkohol-Hochkonsumland

Wien - Österreich ist laut aktuellen Berichten - weiterhin - ein "Hochkonsumland" für Alkohol, obwohl der tägliche Verbrauch pro Kopf langsam sinkt, betonten Drogenexperten am Dienstag zur Veröffentlichung zweier Suchtmittelberichte in Wien. Eine Million Menschen wollen hierzulande mit dem Rauchen aufhören, man solle sie dabei unterstützen. Sorgen machen ihnen die steigende Lust auf Nikotinbeutel bei Jugendlichen sowie vermehrte Todesfälle durch Überdosierung illegaler Drogen.

Israel: "Nahkämpfe" in Khan Younis im Gazastreifen

Khan Yunis (Khan Younis) - Die israelische Armee hat ihren Militäreinsatz gegen Hamas-Ziele in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens eigenen Angaben zufolge fortgesetzt. Die Armee sei in "Nahkämpfe" in der Stadt verwickelt, erklärte das Militär am Dienstag. Der Einsatz werde insbesondere in den westlichen Vierteln weitergeführt. Israel vermutet in Khan Younis Verstecke hochrangiger Funktionäre der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas sowie von ihr verschleppte Geiseln.

Terroranschlag auf Istanbuler Gerichtsgebäude abgewehrt

Istanbul - Die türkische Polizei hat nach offiziellen Angaben einen Terroranschlag auf ein Istanbuler Gerichtsgebäude abgewehrt. Die Angreifer, eine Frau und ein Mann, seien tot, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Sie gehörten demnach der linksextremistischen DHKP-C an, die bereits in der Vergangenheit Anschläge in der Türkei verübt hat. Sechs Menschen seien verletzt worden, darunter drei Polizisten, schrieb Yerlikaya weiter.

Lamarr-Baustelle in Wien erst zu 30 bis 40 Prozent fertig

Wien - Die Lamarr-Baustelle auf der Wiener Mariahilfer Straße ist laut Konkursantrag der Kaufhaus-Errichtungsgesellschaft Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH erst zu 30 bis 40 Prozent fertiggestellt. Die Finanzierung der Fertigstellung ist den Antragstellern zufolge vor allem wegen des Sanierungsverfahrens der Signa Prime nicht mehr gesichert, wie mehrere Medien in den vergangenen Tagen berichteten.

Baby bei Raketenangriff auf Hotel in Charkiw gestorben

Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Hotel im ukrainischen Gebiet Charkiw ist nach offiziellen Angaben ein zwei Monate altes Baby ums Leben gekommen. "Drei Frauen, 21, 28 und 39 Jahre alt, wurden mit Explosions- und Splitterverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, darunter auch die Mutter des getöteten Kindes", teilte der Militärgouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal mit.

Von der Leyen will EU-Pestizidverordnung zurückziehen

Brüssel/Straßburg - Die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte in vielen Ländern Europas beschäftigen diese Woche auch das EU-Parlament in Straßburg. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Dienstag vor den EU-Abgeordneten an, die umstrittene SUR-Verordnung zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zurückziehen zu wollen. Die Abgeordneten hatten die geplante Reduktion von Pflanzenschutzmitteln in der EU um 50 Prozent bis 2030 im November abgelehnt.

Kaiser wirbt für Rot-Schwarz im Bund

Wien/Innsbruck - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) macht sich erneut für eine Koalition mit der ÖVP im Bund stark. Gegenüber Ö1 sagte er am Dienstag, diese ehemals "große Koalition" wäre "gut für Österreich". Nichts abgewinnen kann dem Burgenlands Hans Peter Doskozil. Für eine Koalition mit der ÖVP die Werbetrommel rührte hingegen auch Tirols SPÖ-Chef Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer. "Eine stabile Zweierkoalition mit der ÖVP muss das Ziel sein", meinte er zur APA.

Sunak: Krebs bei Charles III. glücklicherweise früh entdeckt

London - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat dem an Krebs erkrankten König Charles III. eine schnelle Genesung gewünscht. "Glücklicherweise wurde die Krankheit frühzeitig erkannt", sagte Sunak am Dienstag dem Sender BBC. "Wir werden ihn weiter unterstützen und hoffen, dass wir so schnell wie möglich da durchkommen", fügte er hinzu. Der Buckingham-Palast hatte die Krebserkrankung am Montag öffentlich gemacht und erklärt, dass der Monarch eine Behandlung begonnen habe.

