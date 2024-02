Israels erklärt rund 30 Gaza-Geiseln für tot

Jerusalem - Knapp vier Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sind nach Angaben der israelischen Streitkräfte zahlreiche in den Gazastreifen verschleppten Geiseln für tot erklärt worden. "Wir haben 31 Familien darüber informiert, dass ihre gefangenen Angehörigen nicht mehr unter den Lebenden weilen und dass wir sie für tot erklärt haben", sagte Sprecher Daniel Hagari Dienstag in einer Pressekonferenz. Darunter sind laut einer Zeitung auch zwei bereits 2014 getötete Soldaten.

Bekannte des Wien-Attentäters erneut vor Gericht

Wien - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien am 2. November 2020 müssen am Mittwoch zwei Männer erneut vor Gericht. Sie wurden im Februar 2023 vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord im Rahmen einer terroristischen Vereinigung freigesprochen. Der Oberste Gerichtshof hatte die Urteile daraufhin wegen Feststellungsmängeln teilweise aufgehoben. Klären muss das Gericht morgen, ob eine terroristische Vereinigung vorlag. Die Freisprüche vom Vorwurf des Mordes sind rechtskräftig.

Lkw-Fahrer wegen Mordverdachts in Tirol vor Gericht

Innsbruck/Inzing - Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen muss sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes verantworten. Ihm wurde zur Last gelegt, im Mai 2023 auf einem Autobahnparkplatz in Inzing (Innsbruck-Land) einen 35-jährigen Landsmann nach einem Streit mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Nach seiner Festnahme legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab.

Frauen rücken - nur langsam - in die Chefetagen auf

Wien - Es sind nach wie vor meist Männer, die es an die Spitze börsennotierter Unternehmen schaffen. Allerdings gelingt es immer mehr Frauen, ihre Führungsqualität unter Beweis zu stellen und in den Vorstand berufen zu werden, geht aus dem aktuellen Mixed Leadership Barometer der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY hervor. Von 202 Vorstandsmitgliedern sind 25 Frauen - damit stieg ihr Anteil innerhalb eines Jahres von 8,6 Prozent auf 12,4 Prozent - dem bisher höchsten Wert.

Mutter von US-Todesschützen verurteilt

Washington - Die Mutter des Teenagers, der 2021 vier Schüler an einer Schule im US-Bundesstaat Michigan erschoss, ist wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Laut Medienberichten ist es das erste Mal, dass in den USA ein Elternteil eines Todesschützen aufgrund persönlicher Verantwortung verurteilt wurde. Ein Geschworenengericht in Pontiac befand die Frau in dem viel beachteten Fall für schuldig. Ihr drohen nun bis zu 15 Jahre Haft, das Strafmaß soll im April verkündet werden.

Wahl in Aserbaidschan: Präsident Aliyev will Macht absichern

Baku/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Mehrere Monate nach der Eroberung der Konfliktregion Berg-Karabach will in Aserbaidschan der autoritäre Präsident Ilham Aliyev an diesem Mittwoch bei einer vorgezogenen Wahl seine Macht festigen. Die übrigen sechs Präsidentschaftskandidaten in der ölreichen Südkaukasusrepublik am Kaspischen Meer gelten nicht nur als völlig chancenlos, sondern unterstützen Aliyev sogar öffentlich.

red