Massive russische Luftangriffe mehrere ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Russland hat mit neuen massiven Luftangriffen auf die Ukraine schwere Zerstörungen in dem Land verursacht. Auch in der Hauptstadt Kiew herrschte am Mittwochmorgen Luftalarm, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur an Ort und Stelle berichtete. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von neun Verletzten. Er rief die Menschen auf, sich in Bunkern in Sicherheit zu bringen. In der Stadt Mykolajiw kam ein Mensch ums Leben.

Einbrecher in Niederösterreich von Hausbesitzer angeschossen

Harmannsdorf - Bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) dürfte ein Hausbesitzer in der Nacht auf Mittwoch einen der Einbrecher angeschossen haben. Der Verletzte wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager in ein Landesklinikum gebracht und dort operiert. Die Festnahme sei ausgesprochen worden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.

Israels erklärt rund 30 Gaza-Geiseln für tot

Jerusalem - Knapp vier Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sind nach Angaben der israelischen Streitkräfte zahlreiche in den Gazastreifen verschleppten Geiseln für tot erklärt worden. "Wir haben 31 Familien darüber informiert, dass ihre gefangenen Angehörigen nicht mehr unter den Lebenden weilen und dass wir sie für tot erklärt haben", sagte Sprecher Daniel Hagari Dienstag in einer Pressekonferenz. Darunter sind laut einer Zeitung auch zwei bereits 2014 getötete Soldaten.

Wifo erwartet Anstieg der Lebensmittelpreise um 5,25 Prozent

Wien - Der Anstieg der Preise für Nahrungsmittel und Getränke wird sich laut einer aktuellen Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo heuer auf durchschnittlich 5,25 Prozent halbieren, aber immer noch über der allgemeinen Teuerung bleiben, die bei rund 4 Prozent erwartet wird. Gedämpft wird die Inflation durch die 2023 gesunkenen Preise von Agrargütern und Treibstoffen, während die Lohnsteigerungen die Inflation weiter anheizen.

Bekannte des Wien-Attentäters erneut vor Gericht

Wien - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien am 2. November 2020 müssen am Mittwoch zwei Männer erneut vor Gericht. Sie wurden im Februar 2023 vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord im Rahmen einer terroristischen Vereinigung freigesprochen. Der Oberste Gerichtshof hatte die Urteile daraufhin wegen Feststellungsmängeln teilweise aufgehoben. Klären muss das Gericht morgen, ob eine terroristische Vereinigung vorlag. Die Freisprüche vom Vorwurf des Mordes sind rechtskräftig.

Vorwahlschlappe für Trump-Rivalin Haley im US-Staat Nevada

Las Vegas (Nevada)/Washington - Bei der Präsidentschaftsvorwahl der US-Republikaner im Staat Nevada hat die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley eine schwere Niederlage erlitten. Die einzig verbliebene innerparteiliche Konkurrentin des früheren Präsidenten Donald Trump erzielte am Dienstag mit 32 Prozent deutlich weniger Stimmen als die Option "keiner dieser Kandidaten", für die sich mehr als 61 Prozent aussprachen. Haley hatte so gut wie keine Gegenkandidaten, Trumps Name stand nicht auf den Stimmzetteln.

Vorgezogene Präsidentenwahl im autoritären Aserbaidschan

Baku/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Überschattet von Repressionen hat im autoritär regierten, öl- und gasreichen Aserbaidschan am Mittwoch eine vorgezogene Präsidentenwahl begonnen. Da die Abstimmung nicht als fair bezeichnet werden kann, gilt als sicher, dass der 62 Jahre alte Machthaber Ilham Aliyev, der das Amt in dem Land im Südkaukasus im Jahr 2003 von seinem Vater übernahm, sich erneut zum Sieger erklären lassen wird. Aliyevs sechs Gegenkandidaten sind Beobachtern zufolge keine echten Rivalen.

Frauen rücken - nur langsam - in die Chefetagen auf

Wien - Es sind nach wie vor meist Männer, die es an die Spitze börsennotierter Unternehmen schaffen. Allerdings gelingt es immer mehr Frauen, ihre Führungsqualität unter Beweis zu stellen und in den Vorstand berufen zu werden, geht aus dem aktuellen Mixed Leadership Barometer der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY hervor. Von 202 Vorstandsmitgliedern sind 25 Frauen - damit stieg ihr Anteil innerhalb eines Jahres von 8,6 Prozent auf 12,4 Prozent - dem bisher höchsten Wert.

