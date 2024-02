Massive russische Luftangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben Mittwoch früh zur Hauptverkehrszeit Kiew und andere Städte in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Menschen bei den Angriffen auf Kiew getötet. "Mehr als zehn Menschen wurden verletzt." Möglicherweise lägen weitere Opfer unter Trümmern, schrieb Selenskyj auf dem Mitteilungsdienst Telegram.

Einbrecher in Niederösterreich von Hausbesitzer angeschossen

Harmannsdorf - Bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) hat der 71-jährige Hausbesitzer in der Nacht auf Mittwoch einen von drei Einbrechern angeschossen. Der Verletzte wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager in ein Landesklinikum gebracht und dort operiert, der Gesundheitszustand ist nicht lebensbedrohlich. Die Festnahme wurde ausgesprochen, die beiden Komplizen des Mannes flüchteten.

Schweden stellt Nord-Stream-Ermittlungen eingestellt

Stockholm - Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zur Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ein. Das gab der mit den Untersuchungen betraute Staatsanwalt Mats Ljungqvist am Mittwoch bekannt. Die schwedische Gerichtsbarkeit sei demnach nicht zuständig, begründete er die Entscheidung. Unabhängig von der Entscheidung in Schweden laufen die Ermittlungen zu den Explosionen in Dänemark und Deutschland weiter.

Tote bei Anschlag in Pakistan kurz vor Parlamentswahl

Islamabad - Am Tag vor den Parlamentswahlen in Pakistan sind bei einer Explosion in einem Büro eines Wahlkreiskandidaten in der südwestlichen Provinz Belutschistan mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere wurden verletzt, wie ein Sprecher der örtlichen Verwaltung der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte. Der lokale Nachrichtensender Geo News gab die Zahl der Verletzten mit Berufung auf ein Krankenhaus vor Ort sogar mit 30 an.

Hamas schlägt dreistufigen Plan für Waffenruhe vor

Gaza/Riad - Die radikale Palästinenserorganisation Hamas schlägt einem Entwurf zufolge einen dreistufigen Plan für eine Waffenruhe mit Israel im Gazastreifen vor. Die heftigen Kämpfe und Angriffe Israels im Süden des Gazastreifens gehen unterdessen weiter. Das UNO-Nothilfebüro OCHA berichtete in der Nacht zum Mittwoch, es gebe weitere zivile Opfer, Vertreibung der Bevölkerung und Zerstörung ziviler Infrastruktur.

Wifo erwartet Anstieg der Lebensmittelpreise um 5,25 Prozent

Wien - Der Anstieg der Preise für Nahrungsmittel und Getränke wird sich laut einer aktuellen Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo heuer auf durchschnittlich 5,25 Prozent halbieren, aber immer noch über der allgemeinen Teuerung bleiben, die bei rund 4 Prozent erwartet wird. Gedämpft wird die Inflation durch die 2023 gesunkenen Preise von Agrargütern und Treibstoffen, während die Lohnsteigerungen die Inflation weiter anheizen.

Lufthansa-Warnstreik an fünf deutschen Flughäfen angelaufen

Frankfurt/Wien - Im Tarifstreit mit der Lufthansa ist das Bodenpersonal des Unternehmens am Mittwoch in der Früh an fünf deutschen Flughäfen in den Warnstreik getreten. Nach Angaben der Fluggesellschaft müssen voraussichtlich mehr als 100.000 Passagiere ihre Reisepläne ändern. Wie geplant starten sollen aber die Deutschland-Flüge der Lufthansa-Tochter AUA.

Vorwahlschlappe für Trump-Rivalin Haley im US-Staat Nevada

Las Vegas (Nevada)/Washington - Bei der Präsidentschaftsvorwahl der US-Republikaner im Staat Nevada hat die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley eine schwere Niederlage erlitten. Die einzig verbliebene innerparteiliche Konkurrentin des früheren Präsidenten Donald Trump erzielte am Dienstag mit 32 Prozent deutlich weniger Stimmen als die Option "keiner dieser Kandidaten", für die sich mehr als 61 Prozent aussprachen. Haley hatte so gut wie keine Gegenkandidaten, Trumps Name stand nicht auf den Stimmzetteln.

