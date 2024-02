Massive russische Luftangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Nach neuen, massiven, russischen Luftangriffen auf die Ukraine ist die Zahl der Toten in der Hauptstadt Kiew weiter gestiegen. Bisher gebe es vier Tote, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch mit. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Klitschko machte sich nach eigenen Angaben selbst ein Bild von den Zerstörungen in einem getroffenen Hochhaus. Dort war zuvor auch eine verletzte, schwangere Frau gerettet worden.

Bekannte des Wien-Attentäters im zweiten Anlauf verurteilt

Wien - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien haben sich am Mittwoch zwei Männer erneut vor Gericht verantworten müssen. Um Beihilfe zum Mord ging es dabei nicht mehr, davon wurden beide rechtskräftig freigesprochen. Im Zentrum stand die Frage, ob sie Teil einer terroristischen Vereinigung waren. Dafür wurden beide erstinstanzlich schuldig erkannt, das Urteil wegen Formalfehlern jedoch aufgehoben. "Es bleibt im Prinzip alles so, wie es war", fasste der Richter zusammen.

Einbrecher in Niederösterreich von Hausbesitzer angeschossen

Harmannsdorf - Bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) hat der 71-jährige Hausbesitzer in der Nacht auf Mittwoch einen von drei Einbrechern angeschossen. Der Verletzte wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager in ein Landesklinikum gebracht und dort operiert, der Gesundheitszustand ist nicht lebensbedrohlich. Die Festnahme wurde ausgesprochen, die beiden Komplizen des Mannes flüchteten.

Schweden stellt Nord-Stream-Ermittlungen ein

Stockholm/Karlsruhe - Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zur Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ein. Staatsanwalt Mats Ljungqvist erklärte dazu am Mittwoch, die schwedische Gerichtsbarkeit sei nicht zuständig. Unabhängig von der Entscheidung in Schweden laufen die Ermittlungen zu den Explosionen in Dänemark und Deutschland weiter.

Blinken zu Waffenruhe-Verhandlungen in Israel

Gaza/Riad - Im Rahmen der Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in Jerusalem den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu getroffen. Die radikale Palästinenserorganisation Hamas schlägt einem Entwurf zufolge einen dreistufigen Plan für eine Waffenruhe mit Israel vor. Die heftigen Kämpfe im Süden des Gazastreifens gingen unterdessen weiter.

Tote bei Anschlägen in Pakistan kurz vor Wahlen

Islamabad - Am Tag vor den Parlamentswahlen in Pakistan sind bei zwei Explosionen in der Nähe von Büros von Wahlkandidaten im Südwesten des Landes mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei und des kommissarischen Informationsministers der Provinz Belutschistan ereignete sich eine der Detonationen etwa 100 Kilometer von der Grenze zu Afghanistan entfernt, im Distrikt Pishin. Zur anderen Explosion kam es laut Informationsminister in der Stadt Sayfullah.

Hoher Mehrbedarf an Personen in der Pflege bis 2050

Wien - Bis 2050 werden in der Pflege bzw. Betreuung aufgrund von Pensionierungen und der demografischen Entwicklung knapp 200.000 Personen an zusätzlichem Personal benötigt. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Pflegepersonalbedarfsprognose der Gesundheit Österreich. Stellt man die derzeitige Zahl der abgeschlossenen Ausbildungen im engeren Pflegebereich und den Bedarf bis 2050 gegenüber, ergibt sich eine "Lücke" von rund 2.000 bis 3.000 Personen pro Jahr.

Nach Charles' Krebsdiagnose: William übernimmt Termine

Windsor - Der britische Thronfolger Prinz William wird an diesem Mittwoch erstmals seit Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters, König Charles (75) öffentliche Termine wahrnehmen. Bei einer Zeremonie am Vormittag auf Schloss Windsor überreichte der 41-Jährige Medaillen und Orden für Auszeichnungen des Königshauses.

