US-Außenminister mahnt Israel zu Menschlichkeit

Gaza/Riad - Vier Monate nach dem Terrorangriff der Hamas hat US-Außenminister Antony Blinken mit deutlichen Worten eine Mäßigung beim israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen gefordert. Die Entmenschlichung, die Israel bei dem Massaker der Hamas erlebt habe, könne "kein Freibrief" sein, um selbst andere zu entmenschlichen, sagte er am Mittwoch nach Gesprächen in Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hingegen bekräftigte die harte Linie seiner Regierung.

Enthaltung: Koalition bei EU-Lieferkettengesetz uneins

Wien/Brüssel - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) will sich bei der am Freitag geplanten Abstimmung zum EU-Lieferkettengesetz enthalten. Das gab das Büro des Ministers am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Justizministerin Alma Zadic vom Grünen Koalitionspartner der Türkisen hatte Kocher erst kurz davor zu dessen Zustimmung aufgefordert. "Der Kompromissvorschlag ist nicht zustimmungsfähig", hieß es hingegen von Kocher. Die Koalition ist in diesem Punkt damit uneins.

Opernstars Garanca und Beczala eröffnen Wiener Opernball

Wien - Die Opernstars Elina Garanca und Piotr Beczala eröffnen am Donnerstag den 66. Wiener Opernball. Der ausverkaufte Ball ist der zweite unter der Direktion von Bogdan Rošcic. Die Staatsspitze ist heuer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatovic zu Gast hat, sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten, der mit Estlands Premierministerin Kaja Kallas zum Event kommt.

Arbeiterkammerwahlen im Westen enden

Innsbruck/Bregenz - In den westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg enden am Donnerstag die Arbeiterkammerwahlen. Gewählt werden kann noch den gesamten Tag über, die vorläufigen Endergebnisse werden dann im Laufe des Freitags bekanntgegeben. Während in Vorarlberg und Tirol die Christgewerkschafter jeweils die stärkste Fraktion bilden und als Favoriten gelten, gilt es im Bundesland Salzburg für die sozialdemokratischen Gewerkschafter, Platz eins zu verteidigen.

X-Alternative Bluesky nun mit vier Millionen Nutzern

Seattle - Der Kurznachrichtendienst Bluesky, eine Alternative zu Elon Musks Twitter-Nachfolger X, hat am ersten Tag mit freiem Zugang rund 850.000 neue Nutzer gewonnen. Bluesky hatte bisher den Zustrom neuer Nutzer gedrosselt, erst seit Dienstag kann sich jeder ohne einen Einladungscode anmelden. Mit dem Zuwachs wurde die Marke von vier Millionen Nutzern geknackt, wie der Dienst am Mittwoch mitteilte.

Copernicus: Erde erlebte wärmsten je gemessenen Jänner

EU-weit/Brüssel - Die globalen Temperaturen waren im Jänner 2024 höher als je zuvor in diesem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union am Donnerstag mit. Die Lufttemperatur an der Erdoberfläche lag mit durchschnittlich 13,14 Grad Celsius um 0,7 Grad höher als im Schnitt des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020 und um 0,12 Grad über der bisher höchsten Jänner-Temperatur im Jahr 2020.

IAEA-Grossi begrüßt Rückgang von Kämpfen um Saporischschja

Kiew (Kyjiw) - Der Chef der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA, Rafael Grossi, begrüßt den Rückgang der Kampfhandlungen um das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja. "Die physische Integrität der Anlage ist relativ stabil", sagt Grossi nach einem neuerlichen Besuch der Anlage im Süden der Ukraine in einem auf der IAEA-Webseite veröffentlichten Video.

Viele Tote bei Anschlägen vor Wahlen in Pakistan

Islamabad - Einen Tag vor der Parlamentswahl in Pakistan sind bei zwei Anschlägen mindestens 26 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen wurden bei den Attacken in der Unruheprovinz Baluchistan verletzt, wie Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilten. Die Angriffe richteten sich gegen zwei Wahlkampfbüros. Bei einem der Anschläge in der Stadt Pishin riss eine an einem Motorrad befestigte Bombe 14 Menschen in den Tod.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red