US-Außenminister mahnt Israel zu Menschlichkeit

Gaza/Riad - Vier Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat US-Außenminister Antony Blinken mit deutlichen Worten eine Mäßigung beim israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen gefordert. Die Entmenschlichung, die Israel bei dem Massaker der Hamas erlebt habe, könne "kein Freibrief" sein, selbst andere zu entmenschlichen, sagte er am Mittwoch vor Journalisten in Tel Aviv. Israels Premier Benjamin Netanyahu bekräftigte dagegen die harte Linie seiner Regierung.

Lieferkettengesetz - AK-Appel an Kocher: "Stimmen Sie zu"

Wien/Brüssel - Die AK sieht einen möglichen historischen Tag vorüberziehen, kommt es morgen, Freitag, auf EU-Ebene nicht zu einer Zustimmung zum Lieferkettengesetz. Wie berichtet will sich ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher bei der Abstimmung enthalten, obwohl der grüne Koalitionspartner die Volkspartei weiter zur Zustimmung auffordert. Das tat am Donnerstag auch AK-Oberösterreich-Präsident Andreas Stangl: "Stimmen Sie diesem Kompromiss unbedingt zu", forderte er Kocher auf.

Opernstars Garanca und Beczala eröffnen Wiener Opernball

Wien - Die Opernstars Elina Garanca und Piotr Beczala eröffnen am Donnerstag den 66. Wiener Opernball. Der ausverkaufte Ball ist der zweite unter der Direktion von Bogdan Rošcic. Die Staatsspitze ist heuer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatovic zu Gast hat, sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten, der mit Estlands Premierministerin Kaja Kallas zum Event kommt.

Anhörung am Supreme Court zu Teilnahme Trumps an Vorwahlen

Washington - Das US-Höchstgericht verhandelt über die Teilnahme Donald Trumps an den Vorwahlen für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Bei der Anhörung am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ) greifen die Richter einen Antrag des Ex-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftsbewerbers auf. Er wandte sich an das Gericht, um einen Beschluss aus dem Staat Colorado zu kippen, wonach er sich aufgrund seiner Rolle bei der Attacke auf das US-Kapitol 2021 für die Vorwahl disqualifiziert habe.

Parlamentswahl in Pakistan läuft

Islamabad - In Pakistan wird ein neues Parlament gewählt. Rund 130 Millionen Wahlberechtigte sind am Donnerstag in der südasiatische Atommacht aufgerufen, über die Machtverteilung in der Nationalversammlung und den Provinzparlamenten zu bestimmen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 17.00 Uhr (Ortszeit, 4.00 bis 13.00 Uhr MEZ) geöffnet, wegen der fragilen Sicherheitslage sind 600.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz. Im Laufe des Abends könnte schon ein vorläufiges Ergebnis feststehen.

Österreichs Industrie schrumpft weiter, Tourismus wächst

Wien - Nachdem Österreichs Wirtschaft nach vorläufigen Berechnungen des Wifo 2023 um 0,7 Prozent geschrumpft ist, befindet sich die heimische Industrie auch zu Jahresbeginn nach wie vor in der Rezession. Das schreibt das Wifo in seinem aktuellen Konjunkturbericht. Im Gegensatz dazu wächst der Tourismus kräftig.

Copernicus: Erde erlebte wärmsten je gemessenen Jänner

EU-weit/Brüssel - Die globalen Temperaturen waren im Jänner 2024 höher als je zuvor in diesem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union am Donnerstag mit. Die Lufttemperatur an der Erdoberfläche lag mit durchschnittlich 13,14 Grad Celsius um 0,7 Grad höher als im Schnitt des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020 und um 0,12 Grad über der bisher höchsten Jänner-Temperatur im Jahr 2020.

Nasenspitze abgebissen - Verdächtige in Tirol ausgeforscht

St. Anton am Arlberg - Nach einer Schlägerei zwischen zwei britischen Urlaubergruppen Sonntagabend in und nahe eines Lokals in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck), bei der einem 29-Jährigen die Nasenspitze abgebissen worden war, sind drei Tatverdächtige ausgeforscht worden. Ein 50-jähriger britischer Haupttäter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red