US-Außenminister mahnt Israel zu Menschlichkeit

Gaza/Riad - Vier Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat US-Außenminister Antony Blinken mit deutlichen Worten eine Mäßigung beim israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen gefordert. Die Entmenschlichung, die Israel bei dem Massaker der Hamas erlebt habe, könne "kein Freibrief" sein, selbst andere zu entmenschlichen, sagte er am Mittwoch vor Journalisten in Tel Aviv. Israels Premier Benjamin Netanyahu bekräftigte dagegen die harte Linie seiner Regierung.

Drei Monate altes Baby in Wien stirbt an Schütteltrauma

Wien - Ein drei Monate alter Säugling ist am Dienstag in Wien an einem Schütteltrauma gestorben. Laut Polizeisprecherin Julia Schick ist die 26-jährige Mutter mit ihrem Sohn am vergangenen Samstag in ein großes Krankenhaus gekommen, wo die Ärzte unverzüglich mit den Behandlungen begannen. Weil das Baby offenbar geschüttelt worden war und letztlich tödliche Gehirnverletzungen aufwies, verständigten sie die Polizei.

Radioaktives Wasser aus AKW Fukushima ausgetreten

Fukushima - Aus einem Leck am zerstörten Atomkraftwerk Fukushima in Japan sind nach Angaben des Betreibers rund 5.500 Liter radioaktives Wasser ausgetreten. Rund um die Anlage seien jedoch keine Anzeichen einer Verseuchung festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Betreibers Tepco am Donnerstag. Das Wasser sei Mittwochfrüh ausgetreten, ein Angestellter habe das Leck beim Reinigen eines Filters entdeckt. Es wurde dann direkt geschlossen.

Parlamentswahl in Pakistan läuft: Anschläge am Wahltag

Islamabad - In Pakistan wird ein neues Parlament gewählt. Als Favorit gilt der frühere Ministerpräsident Nawaz Sharif von der Muslimliga. Die Parlamentswahl findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, trotzdem wurden am Donnerstag bei Angriffen auf Sicherheitskräfte nach Behördenangaben bereits mindestens fünf Polizisten getötet. Rund 130 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die Machtverteilung in der Nationalversammlung und den Provinzparlamenten der Atommacht abzustimmen.

Putin-Gegner als Kandidat von Präsidentenwahl ausgeschlossen

Moskau - Die Zentrale Wahlkommission in Russland lässt den liberalen Oppositionellen, Putin-Gegner und Kritiker des Ukraine-Feldzugs Boris Nadeschdin erwartungsgemäß nicht als Kandidat bei der Präsidentenwahl im März zu. Behördenleiterin Ella Pamfilowa begründete die Ablehnung am Donnerstag in Moskau mit einer Vielzahl an fehlerhaften Unterstützerunterschriften. Damit hat Amtsinhaber Wladimir Putin, der zum fünften Mal Präsident werden will, nur drei aussichtslose Konkurrenten.

Toter und Verletzte in Ukraine nach russischen Angriffen

Donezk/Odessa - Bei erneuten nächtlichen Angriffen Russlands auf die Ukraine gab es mindestens einen Toten, mehrere Menschen wurden verletzt. "In der Nacht haben die Russen Selydowe beschossen, einen Menschen getötet und sieben weitere verletzt", schrieb der ukrainische Gouverneur der umkämpften Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Donnerstag in seinem Blog beim Nachrichtendienst Telegram. Bei der Attacke seien 53 Hochhäuser, 10 private Wohnhäuser und 24 Fahrzeuge beschädigt worden.

Gallup-Umfrage zeigt wenig Sympathie für politische Parteien

Wien - Den österreichischen Parteien wird am Beginn des Superwahljahres wenig Sympathie entgegengebracht. Am positivsten wird laut einer Ende Jänner durchgeführten Gallup-Umfrage noch die SPÖ beurteilt. Gleichzeitig sprechen sich aber 52 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gegen die Sozialdemokraten aus - und auch alle anderen Parteien werden vorwiegend negativ gesehen. Die Leiterin des Österreichischen Gallup-Instituts, Andrea Fronaschütz, sieht eine "Patt-Situation".

Drei Tote in Bad Vöslau: 77-Jähriger legte wohl Feuer

Bad Vöslau - Nach der Entdeckung von drei Toten mit Schusswunden in Bad Vöslau (Bezirk Baden) am Samstagnachmittag haben die Ermittlungen ergeben, dass wohl der Wohnungsbesitzer Feuer gelegt hat. Laut Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) Niederösterreich, wies die Leiche des 77-Jährigen u.a. Versengungen der Haare und Augenbrauen auf. Bei den beiden anderen Männern im Alter von 63 und 67 Jahren sei das nicht der Fall gewesen.

