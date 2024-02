Titelverteidiger Kansas City Chiefs gewann Super Bowl

Las Vegas - Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und Taylor-Swift-Freund Travis Kelce haben erneut den Super Bowl gewonnen und als erstes NFL-Team seit 19 Jahren den Titel erfolgreich verteidigt. Gegen die San Francisco 49ers setzte sich die Football-Mannschaft am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas nach der erst zweiten Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls einer am Ende hoch spannenden Partie mit 25:22 durch.

Bericht: Über 100 Tote bei Luftattacken Israels auf Rafah

Tel Aviv/Gaza/Rafah - Bei der Serie von israelischen Luftangriffen im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet worden. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am frühen Montagmorgen unter Berufung auf medizinisches Personal in Rafah meldete, seien unter den Todesopfern auch Kinder und Frauen. Bei den intensiven Angriffen in verschiedenen Teilen der Stadt seien zudem Hunderte weitere Menschen verletzt worden.

Israels Armee befreite zwei Hamas-Geiseln

Gaza/Rafah/Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben zwei Hamas-Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet. Die beiden Männer seien bei dem Massaker der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober in das Küstengebiet entführt worden, gab das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt. Beide befänden sich in einem guten Gesundheitszustand und seien zur medizinischen Untersuchung ins Sheba-Krankenhaus in Zentralisrael gebracht worden.

Deutschland, Polen und Frankreich beraten über Ukraine-Hilfe

Paris/Berlin/Warschau - Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihre Amtskollegen aus Frankreich und Polen wollen am Montag im Format des "Weimarer Dreiecks" über Ukraine-Hilfen beraten. Baerbock ist sich mit Frankreichs Außenminister St�phane S�journ� und Polens Ressortchef Radoslaw Sikorski einig, dass der Ukraine geholfen werden muss, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Auch die Lage in Nahost steht auf dem Programm des Treffens im Schloss von La Celle-Saint-Cloud bei Paris.

Marathon-Weltrekordler Kiptum kam bei Autounfall in Kenia um

Nairobi - Der kenianische Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist laut Medienberichten am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Mit ihm starb sein Trainer Gervais Hakizimana. "Mir fehlen die Worte. Kenia hat ein besonderes Juwel verloren", schrieb Sportminister Ababu Namwamba auf der Social-Media-Plattform X. Kiptum wurde nur 24 Jahre alt. Im Oktober hatte er beim Chicago-Marathon mit einer Zeit von 2:00:35 einen neuen Weltrekord aufgestellt.

US-Verteidigungsminister Austin wieder im Spital

Washington - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist im Spital und hat seine Amtsgeschäfte an Stellvertreterin Kathleen Hicks übergeben. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) hatte Pentagon-Sprecher Pat Ryder zunächst mitgeteilt, Austin sei um 14.20 Uhr mit Symptomen akuter Blasenprobleme in eine Militärklinik bei Washington gebracht worden. Wenige Stunden später hieß es dann, Stellvertreterin Hicks habe um 16.55 Uhr seine Aufgaben übernommen.

Trump: "Würde säumige NATO-Staaten nicht schützen"

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump will im Fall seiner Wiederwahl säumige NATO-Mitglieder nicht vor einem russischen Angriff schützen. "Nein, ich werde Sie nicht beschützen", erklärte Trump am Samstag (Ortszeit) bei einer Kundgebung in South Carolina. Er werde Russland sogar ermutigen zu tun, "was immer sie wollen". Das Weiße Haus nannte Trumps Äußerungen "entsetzlich und verrückt". Die NATO sprach von einer "Untergrabung unserer Sicherheit".

Ex-Premier Stubb neuer finnischer Staatspräsident

Helsinki - Finnland hat weiter einen konservativen Präsidenten. Bei der Präsidentenwahl am Sonntag hat sich Ex-Premier Alexander Stubb (55) gegen Grün-Politiker Pekka Haavisto (65) durchgesetzt. Stubb kam nach Auszählung fast aller Stimmen in einer Stichwahl auf 51,6 Prozent, Ex-Außenminister Haavisto auf 48,4 Prozent. Dieser scheiterte zum dritten Mal in Folge, nachdem er 2012 und 2018 gegen Sauli Niinistö verloren hatte. Der konservative Amtsinhaber durfte nicht noch einmal antreten.

