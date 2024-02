Titelverteidiger Kansas City Chiefs gewann Super Bowl

Las Vegas - Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und Taylor-Swift-Freund Travis Kelce haben erneut den Super Bowl gewonnen und als erstes NFL-Team seit 19 Jahren den Titel erfolgreich verteidigt. Gegen die San Francisco 49ers setzte sich die Football-Mannschaft am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas nach der erst zweiten Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls einer am Ende hoch spannenden Partie mit 25:22 durch.

Bericht: Über 100 Tote bei Luftattacken Israels auf Rafah

Tel Aviv/Gaza/Rafah - Bei der Serie von israelischen Luftangriffen im Raum Rafah im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet worden. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am frühen Montagmorgen unter Berufung auf medizinisches Personal in Rafah meldete, seien unter den Todesopfern auch Kinder und Frauen. Bei den intensiven Angriffen in verschiedenen Teilen der Stadt seien zudem Hunderte weitere Menschen verletzt worden.

Israels Armee befreite zwei Hamas-Geiseln

Gaza/Rafah/Tel Aviv - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben zwei Hamas-Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet. Die beiden Männer seien bei dem Massaker der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober in das Küstengebiet entführt worden, gab das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt. Beide befänden sich in einem guten Gesundheitszustand und seien zur medizinischen Untersuchung ins Sheba-Krankenhaus in Zentralisrael gebracht worden.

Sommerbuchungen sprangen kräftig nach oben

Wien - Mit den Urlaubsbuchungen sind die Österreicherinnen und Österreicher heuer deutlich früher dran als 2023. "Wir haben circa 25 Prozent mehr Vorausbuchungen derzeit", sagte WKÖ-Reisebürosprecher Gregor Kadanka zur APA. Das war in etwa auf dem Vor-Corona-Niveau. Im vergangenen Jahr seien Auslastung und Preise deutlich gestiegen. "Das wird sich etwas abbremsen, wenn die Kapazitäten wieder wachsen." Das Flugangebot sei heuer wieder größer, aber immer noch unter jenem von 2019.

US-Verteidigungsminister zur Überwachung auf Intensivstation

Washington - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist nach seiner Aufnahme in eine Militärklinik nahe Washington auf die Intensivstation verlegt worden. Nach einer Reihe von Untersuchungen werde er dort weiter betreut und genau überwacht, hieß es seitens des Spitals am Sonntagabend. Man rechne nicht damit, dass das aktuelle Blasenproblem etwas an seiner voraussichtlich vollständigen Genesung ändern werde, ergänzten die Ärzte. Die Prognose seiner Krebserkrankung sei weiter ausgezeichnet.

Marathon-Weltrekordler Kiptum kam bei Autounfall in Kenia um

Nairobi - Der kenianische Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist laut Medienberichten am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Mit ihm starb sein Trainer Gervais Hakizimana. "Mir fehlen die Worte. Kenia hat ein besonderes Juwel verloren", schrieb Sportminister Ababu Namwamba auf der Social-Media-Plattform X. Kiptum wurde nur 24 Jahre alt. Im Oktober hatte er beim Chicago-Marathon mit einer Zeit von 2:00:35 einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Mieter fanden in Airbnb-Unterkunft nahe Straßburg Leiche

Straßburg - In Frankreich haben Mieter in einer Unterkunft, die sie über das Portal Airbnb gebucht hatten, eine Leiche vorgefunden. Als die Übernachtungskunden die Wohnung in Hoenheim nördlich von Straßburg betraten, entdeckten sie dort den leblosen Körper eines etwa 40-jährigen Mannes, hieß es am Sonntag aus Justizquellen, die einen Bericht der Zeitung "Les Derni�res Nouvelles d'Alsace" bestätigten. Bei dem Toten handelt es sich demzufolge um einen Freund des Wohnungseigentümers.

Ölteppich vor Trinidad und Tobago außer Kontrolle

Port-of-Spain - Der riesige Ölteppich vor der Küste des Karibikstaats Trinidad und Tobago infolge eines mysteriösen Schiffsunglücks ist nach Angaben der Regierung weiterhin außer Kontrolle. Die Aufräumarbeiten könnten erst beginnen, "wenn wir die Situation unter Kontrolle haben. Im Moment ist die Lage noch nicht unter Kontrolle", sagte Regierungschefs Keith Rowley am Sonntag vor Journalisten. Tauchern sei es bisher nicht gelungen, das Leck zu verschließen.

