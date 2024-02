Israel befreit zwei Geiseln - Hamas meldet Tote in Rafah

Tel Aviv/Gaza/Rafah - Israelischen Sicherheitskräften ist bei einem nächtlichen Einsatz in Rafah im Gazastreifen die Befreiung von zwei Geiseln gelungen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte dazu am Montag, Israel werde keine Gelegenheit auslassen, weitere Geiseln zu befreien. Die von der Hamas kontrollierte Gaza-Gesundheitsbehörde berichtete am Montag von mindestens 70 Toten und 160 Verletzten bei dem Angriff.

Februargedenken mit Warnung vor FPÖ

Wien - Die SPÖ gedenkt heute der Opfer der "Februarkämpfe" des Jahres 1934 und warnt gleichzeitig vor Politikern, die Hass schüren und an die Macht kommen wollen. "Die Sozialdemokratie wird die Republik vor Hass und Machtrausch schützen", sagte Parteichef Andreas Babler, der am Montag an Gedenkveranstaltungen in Steyr und Wien-Donaustadt teilnimmt.

Gewessler will Ausstieg aus OMV-Verträgen mit Gazprom

Wien/Moskau - Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) will den Ausstieg aus den Gaslieferverträgen zwischen dem teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV und der russischen Gazprom vorbereiten. Dafür soll das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo im Auftrag des Energieministeriums bis zum Sommer die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Vertragskündigung prüfen sowie die Gefahren einer längeren Abhängigkeit von russischem Gas analysieren, kündigte Gewessler bei einer Pressekonferenz an.

Wiener Festwochen sagen "War Requiem" mit Currentzis ab

Rom/Wien - Die Wiener Festwochen laden den für Benjamin Brittens "War Requiem" mit seinem SWR Symphonieorchester vorgesehenen, umstrittenen Dirigenten Teodor Currentzis wieder aus. Hintergrund ist der Protest der ukrainischen Maestra Oksana Lyniv, die nach einer Idee von Festwochen-Intendant Milo Rau zehn Tage vor dem greco-russischen Kollegen das Requiem "Babyn Yar" ihres Landsmannes Jevhen Stankovych dirigieren hätte sollen. Dies hatte zuletzt ihre ablehnende Haltung untermauert.

Verfahren nach Protesten gegen Gaskonferenz 2023 eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren gegen 165 Klimaaktivistinnen und -aktivisten wegen des Verdachts der schweren gemeinschaftlichen Gewalt sowie weiterer Vorwürfe im Zuge der Proteste gegen die Europäische Gaskonferenz 2023 in Wien fallen gelassen. Das bestätigte Sprecherin Nina Bussek der APA. Die Einstellung sei vergangenen Freitag aus Beweisgründen erfolgt, so Bussek. Das polizeiliche Vorgehen am ersten Tag der Konferenz hatte für breite Diskussionen gesorgt.

Bis zu 300.000 Kinder als Soldaten missbraucht

Wien - Nach UNO-Schätzungen werden zwischen 250.000 und 300.000 Kinder in bewaffneten Konflikten als Soldatinnen und Soldaten missbraucht. Die SPÖ rief am Montag, dem Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten ("Red Hand Day"), zu einer aktiven Außen- und Neutralitätspolitik auf. Die Grünen forderten das Verbot "'Straight 18': Kinder unter 18 Jahren dürfen weder freiwillig noch zwangsweise für den Militärdienst rekrutiert, angeworben oder eingesetzt werden."

Brandl-Werk für Opernball wird für guten Zweck versteigert

Wien - Das Gemälde "Spirit Rose" von Herbert Brandl, das dieser extra für den heurigen Opernball geschaffen hat, wird für einen guten Zweck versteigert. Bei der Online-Auktion des Dorotheums können ab sofort und bis einschließlich 15. Februar, 17 Uhr, Gebote abgegeben werden. Der Rufpreis beträgt 60.000 Euro. Der Reinerlös kommt der karitativen Initiative "Österreich hilft Österreich" zugute, teilte die Wiener Staatsoper am Montag mit.

200 Jahre alte Eiche in Bayern vergiftet

Regensburg - Eine etwa 200 Jahre alte Eiche ist in Regenstauf (Kreis Regensburg) in Bayern gezielt vergiftet worden. Demnach wurden fünf Löcher in den Stamm gebohrt und ein unbekanntes Gift eingeflößt, teilte die Polizei am Montag mit. Dadurch starb der Baum ab und musste gefällt werden. Ob auch die Umgebung geschädigt wurde, muss noch untersucht werden. Der 53-jährige Besitzer des Waldstückes hatte den Fall am Freitag angezeigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red