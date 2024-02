USA arbeiten an mehrwöchiger Feuerpause im Gazastreifen

Washington - Die USA arbeiten nach Angaben von US-Präsident Joe Biden an einer "mindestens sechswöchigen" Feuerpause im Gazastreifen. Seine Regierung arbeite an einem "Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas, das für den Gazastreifen eine sofortige und anhaltende Ruhephase für den Gazastreifen" bringen werde, sagte Biden am Montag in Washington bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II.

Ein Toter und Verletzte nach Schüssen in New Yorker U-Bahn

New York - In einer U-Bahnstation im New Yorker Stadtteil Bronx sind am Montag Schüsse gefallen. Dabei wurde eine Person getötet und fünf weitere verletzt. Eine Polizeisprecherin sagte, dass noch unklar sei, in welchem Zustand sich die fünf Verletzten befinden. Zu einer Festnahme sei es nicht gekommen.

Experte: Taylor Swift könnte US-Wahlrennen entscheiden

Washington - Die Unterstützung von Superstar Taylor Swift könnte bei der US-Präsidentenwahl den Ausschlag zugunsten von Amtsinhaber Joe Biden geben. Swift habe eine "enorme Strahlkraft in Zielgruppen, die mit traditionellen Medien nicht erreicht werden könnten", sagte der US-Kampagnenexperte Yussi Pick im APA-Interview. "Wenn es nur um 40.000 Stimmen geht, macht das einen Unterschied", sagte er mit Blick auf den knappen Sieg des Republikaners Donald Trump bei der Wahl 2016.

Thailands Ex-Regierungschef kommt aus dem Gefängnis

Bangkok - Der inhaftierte thailändische Ex-Regierungschef Der inhaftierte thailändische Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra soll nach Angaben des Justizministeriums möglicherweise am Wochenende freigelassen werden. Justizminister Tawee Sodsong erklärte am Dienstag, der 74-Jährige gehöre zu einer Gruppe von 930 Gefangenen, die aufgrund ihres hohen Alters oder ihres kritischen Zustands vorzeitig entlassen werden. Möglicherweise wird Thaksin eine Fußfessel tragen müssen und in seiner Reisefreiheit eingeschränkt sein.

13,5 Millionen für still gelegte Asyl-Quartiere seit 2015

Wien - Vorübergehend nicht genutzte Asyl-Quartiere haben wegen langfristiger Verträge für gehörige Kosten gesorgt. Wie eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper zeigt, mussten seit Ende 2020 gut 2,5 Millionen aufgewendet werden. Alleine die Einrichtung in Schiefling verschlang rund 386.000 Euro. Gesamt wurden seit der Flüchtlingskrise 2015 etwa 13,5 Millionen für still gelegte Quartiere aufgewendet.

Ein Vermisster nach Großbrand in schwedischem Freizeitpark

Göteborg - Nach einem Großbrand im größten Freizeitpark Schwedens wird ein Mensch vermisst. Wie die Polizei und die Parkverwaltung mitteilten, wurde im Freizeitpark Lisenberg in Göteborg nach einem Arbeiter gesucht. Das Feuer hatte sich laut Feuerwehr im Bereich einer neuen, noch nicht eröffneten Attraktion des Parks ausgebreitet. Laut Polizei wurden dabei 16 Menschen leicht verletzt.

