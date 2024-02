Van der Bellen mahnt vor Aschermittwoch "kurz innezuhalten"

Ried im Innkreis/Klagenfurt/Kobenz - Vor den traditionellen Aschermittwochsreden heute Abend - bei den Veranstaltungen von SPÖ, ÖVP und FPÖ dürfte wohl schon Wahlkampfstimmung aufkommen - mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen von den Rednern ein, "kurz innezuhalten" und zu überlegen, ob man die Personen, über die man spricht, verletzte. In einem Statement auf Twitter schreibt der Präsident: "Wir alle haben es in der Hand, wie gut die Stimmung zwischen uns ist, wie vertrauensvoll oder wie vergiftet."

Ex-General bei Präsidentenwahl in Indonesien in Führung

Jakarta - Indonesien hat am Mittwoch einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Bei der Präsidentschaftswahl zeichnete sich eine klare Mehrheit für den umstrittenen Verteidigungsminister Prabowo Subianto ab. Der Ex-General liegt inoffiziellen Zahlen zufolge klar in Führung, wie aus Daten von drei Meinungsforschungsinstituten am Mittwoch hervorging. Demnach kommt Prabowo auf etwa 59 Prozent der Stimmen. Das würde für einen Sieg bereits im ersten Wahlgang reichen.

Ukraine meldet Zerstörung von russischem Kriegsschiff

Donezk/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein großes russisches Landungsschiff vor der Halbinsel Krim zerstört. Es handle sich um die "Caesar Kunikow", teilte das Militär am Mittwoch mit. Laut einem Bericht von "Ukrajinska Prawda" wurde das Schiff von ukrainischen Seedrohnen getroffen und beschädigt. Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine sind indes nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind.

Elfköpfige Familie in Wien aus brennender Wohnung gerettet

Wien - Eine elfköpfige Familie ist am Dienstagabend in der Ratschkygasse in Wien-Meidling aus der brennenden Wohnung gerettet worden. Die Räumlichkeiten standen bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen. Flammen schlugen aus den straßenseitigen Fenstern. Die Feuerwehr musste mit zwei Löschleitungen die Flammen eindämmen. Die Wohnungstüre war bereits durchgebrannt und das Stiegenhaus massiv verraucht. Die Bewohner blieben zum Glück unverletzt.

ÖVP will Arbeitslosengeld kürzen

Wien - Die ÖVP hat in ihrem "Österreichplan" im Vorfeld der Nationalratswahl eine Senkung der Lohnnebenkosten um jährlich 0,5 Prozentpunkte bis 2030 versprochen. Bewerkstelligen will sie das unter anderem durch Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung. Konkret will die Volkspartei die Nettoersatzrate (aktuell 55 Prozent) zeitabhängig auf unter 50 Prozent senken, geht aus einem der APA vorliegenden Papier vor. Von welchem Wert die Volkspartei starten will, lässt sie offen.

Explosionen an mehreren Gaspipelines im Iran

Teheran - Das größte Gaspipelinenetz im Iran ist der Regierung zufolge Ziel terroristischer Sabotage geworden. An zwei Stellen habe es in der Nacht auf Mittwoch Explosionen gegeben, sagte Ölminister Javad Oji im Staatsfernsehen. "Wir haben mit solchen Sabotageakten rund um den Jahrestag der iranischen Revolution gerechnet", verwies er auf den 11. Februar. Nach Angaben des Ölministers kommt es nur in Dörfern in der Nähe der beschädigten Pipeline zu kurzen Ausfällen.

Grüne Kritik wegen nicht gelieferter Benko-Akten

Wien - Im COFAG-U-Ausschuss gibt es den ersten Disput um nicht gelieferte Akten. Die Grünen hatten Unterlagen von zwei Immobilien aus dem Umfeld Rene Benkos angefordert, vom Finanzministerium aber nicht bekommen. Fraktionsführerin Nina Tomaselli bezeichnete das in der "Krone" als "dreist". Im BMF macht man schwammige Formulierungen dafür verantwortlich, betont aber, dass es leicht sei, durch ergänzende Beweisverlangen "exakt jene Unterlagen zu erhalten, die eigentlich gewollt sind".

Italien hebt Dengue-Warnstufe an Flughäfen und Häfen

Rom - Nach einem schweren Ausbruch des Dengue-Fiebers in Brasilien und der weltweiten Zunahme der Fälle hat Italien eine Erhöhung der Alarmstufe an Häfen und Flughäfen beschlossen. So hat das italienische Gesundheitsministerium die Behörden aufgefordert, die Alarmstufe und die Wachsamkeit gegenüber Transportunternehmen zu erhöhen, die aus Ländern kommen und Waren einführen, in denen das Risiko, sich mit der Krankheit anzustecken, häufig und kontinuierlich besteht.

