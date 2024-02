Ein Toter und Verletzte nach Schüssen bei Super-Bowl-Parade

Kansas City (Missouri) - Nach der Siegesparade der Kansas City Chiefs nach ihrem vierten Super-Bowl-Titel ist eine Person von Schüssen tödlich verletzt worden, 15 weitere Personen erlitten lebensgefährliche Wunden. Dies gab ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Die Polizei geht von insgesamt bis zu 21 Verletzten aus, darunter elf Kinder bzw. Jugendliche. Drei Personen sind nach dem Vorfall in Kansas City festgenommen worden. Zum Motiv gab es vorerst keine Informationen.

Erste kommerzielle Mondlandung gestartet

Cape Canaveral/Washington - Nach mehreren gescheiterten Versuchen verschiedener Unternehmen hat ein weiteres das Ziel einer ersten kommerziellen Mondlandung in Angriff genommen. Der Lander "Nova-C" der US-Firma Intuitive Machines startete am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Transportmittel war eine "Falcon 9"-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Technologie-Milliardär Elon Musk.

Offizielle Zahlen bestätigen Prabowos Wahlsieg in Indonesien

Jakarta - Am Tag nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Indonesien haben offizielle Zahlen den deutlichen Sieg des Ex-Generals Prabowo Subianto bestätigt. Bis zum Donnerstagmorgen (Ortszeit) wurden in dem Inselreich knapp 40 Prozent der Stimmen ausgezählt. Prabowo (72) käme demnach auf etwa 56 Prozent und müsste in keine Stichwahl gegen einen seiner beiden Kontrahenten.

Netanyahu will erst nach Einlenken der Hamas verhandeln

Jerusalem - Israel verlangt vor weiteren Verhandlungen über eine neue Feuerpause in Gaza sowie die Freilassung weiterer Geiseln ein Einlenken der Hamas. Israel werde "wahnhaften Forderungen" der islamistischen Organisation nicht nachgeben, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Mittwoch. Laut israelischen Medien weigert er sich, am Donnerstag eine Delegation zurück nach Kairo zu schicken, wo die Verhandlungen der internationalen Vermittler weitergehen sollten.

UNO-Nothilfekoordinator warnt vor "Gemetzel" in Rafah

Rafah - Israels geplante Militäroffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens könnte laut UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths zu einem Gemetzel führen. "Ich befürchte ein Gemetzel von Menschen in Gaza", schrieb er in der Nacht auf Donnerstag auf X (vormals Twitter). In einer ungewöhnlich scharf formulierten Erklärung hatte er zuvor deutlich gemacht, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens in Rafah "zusammengepfercht" sei und "dem Tod ins Auge" blicke.

Japans Wirtschaft rutscht in Rezession

Tokio - Japans Wirtschaft ist aufgrund der schwachen Binnennachfrage unerwartet in eine Rezession abgerutscht. Sie war laut Regierungsdaten vom Donnerstag in zwei aufeinander folgenden Quartalen geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Zeitraum Oktober-Dezember auf das Jahr hochgerechnet um weitere 0,4 Prozent zurückgegangen, nachdem es im vorangegangenen Quartal bereits um 3,3 Prozent eingebrochen war. Marktprognosen hatten ein Wachstum von 1,4 Prozent vorhergesagt.

Forschende vermessen 12.000 Galaxienhaufen

Wien/Innsbruck/München - Es sind unglaubliche Zahlen, die eine Analyse von Daten des deutschen Teleskops "eRosita" zu bieten hat: Die Himmelsdurchmusterungen brachten Hinweise auf insgesamt 12.247 Röntgengalaxienhaufen. Immerhin 8.361 davon seien Neuentdeckungen, hieß es am Mittwoch seitens des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching. Die neuen Berechnungen, an denen auch Experten der Uni Innsbruck beteiligt waren, passen erstaunlich gut mit bisherigen Annahmen zusammen.

