Ukraine zieht sich aus Teilen von Awdijiwka zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär zieht sich nach eigenen Angaben teilweise aus der seit Monaten schwer umkämpften Kleinstadt Awdijiwka im Osten des Landes zurück. In einigen Gebieten würden Truppen auf "vorteilhaftere Positionen" zurückverlegt, teilte ein Militärsprecher im Fernsehen mit. Russland hatte zuvor massive Raketenangriffe gegen Ziele in fast allen Landesteilen der Ukraine geführt. Russland meldete indes einen Angriff auf die südrussische Stadt Belgorod mit fünf Toten.

13 Monate Haft in Listerien-Prozess in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Im Wiener Neustädter Prozess um Listerien-Todesfälle und -Erkrankungen ist der Ex-Chef der inzwischen geschlossenen Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) am Donnerstag zu 13 Monaten Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Die vom Urteil umfassten Vorwürfe - grob fahrlässige Tötung in fünf Fällen und grob fahrlässige schwere Körperverletzung bzw. grob fahrlässige Körperverletzung in je zwei Fällen - hatte der 39-Jährige stets bestritten.

Knapp 20.000 Einbürgerungen im vergangenen Jahr

Wien - Im vergangenen Jahr haben 19.939 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Das bedeutet insgesamt einen Rückgang von 3,2 Prozent gegenüber 2022. Dieser ist vor allem auf die gesunkene Zahl an Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen (minus 17,7 Prozent) zurückzuführen, erklärte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Blickt man auf jene mit Wohnsitz in Österreich, gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 9,2 Prozent.

EU-Kommission prognostiziert schwächeres Wachstum

Brüssel - Die Europäische Kommission hat in ihrer am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Winter-Konjunkturprognose die Wachstumserwartungen für die EU und die Eurozone erneut gesenkt: Für die EU werden 2024 ein Plus von 0,9 Prozent und für 2025 von 1,7 Prozent erwartet. Die Wirtschaftsleistung der Eurozone soll um 0,8 bzw. 1,5 Prozent zulegen. Für Österreich werden heuer 0,6 Prozent und für das kommende Jahr 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum erwartet.

Schauspielerin Johanna von Koczian gestorben

Berlin - Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, sagte ihre einstige Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie. Johanna von Koczian war in den 70er-Jahren mit dem Lied "Das bisschen Haushalt" berühmt geworden. In dem Schlager machte sich die gebürtige Berlinerin über das Pascha-Verhalten der Männer lustig.

Babler will Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Donnerstag seine Vorstellung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorgestellt. Er fordert eine Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose. Gelingen soll dies durch einen Mix bekannter Forderungen und der Ausweitung bestehender Projekte. Ein konkretes von Experten ausgearbeitetes Modell soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

Digitaler Zulassungsschein ergänzt den Digi-Führerschein

Wien - Mit dem digitalen Zulassungsschein folgt dem seit Ende 2022 erhältlichen Führerschein nun der nächste Schritt der österreichischen Digitalisierungsoffensive. 560.000 Führerscheine sind von der Bevölkerung bereits aktiviert worden, damit seien die digitalen Ausweise bei den Österreichern angekommen, sagte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Donnerstag bei der Präsentation der nächsten ID-Austria-Funktion, dem Nachfolger der Handy-Signatur.

Italien schickte Transit-Klagsaufforderung an EU-Kommission

Innsbruck/Rom/Wien - Italien hat nun die bereits beschlossene Klage gegen Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen an die EU-Kommission geschickt bzw. diese darin aufgefordert, ein EU-Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Dies teilte das Ressort von Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) auf APA-Anfrage mit. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) betonten indes die Rechtskonformität der Maßnahmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red