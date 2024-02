Ukraine zieht sich aus Teilen von Awdijiwka zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär zieht sich nach eigenen Angaben teilweise aus der seit Monaten schwer umkämpften Kleinstadt Awdijiwka im Osten des Landes zurück. In einigen Gebieten würden Truppen auf "vorteilhaftere Positionen" zurückverlegt, teilte ein Militärsprecher im Fernsehen mit. Russland hatte zuvor massive Raketenangriffe gegen Ziele in fast allen Landesteilen der Ukraine geführt. Russland meldete indes einen Angriff auf die südrussische Stadt Belgorod mit fünf Toten.

13 Monate Haft in Listerien-Prozess in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Im Wiener Neustädter Prozess um Listerien-Todesfälle und -Erkrankungen ist der Ex-Chef der inzwischen geschlossenen Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) am Donnerstag zu 13 Monaten Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Die vom Urteil umfassten Vorwürfe - grob fahrlässige Tötung in fünf Fällen und grob fahrlässige schwere Körperverletzung bzw. grob fahrlässige Körperverletzung in je zwei Fällen - hatte der 39-Jährige stets bestritten.

Knapp 20.000 Einbürgerungen im vergangenen Jahr

Wien - Im vergangenen Jahr haben 19.939 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Das bedeutet insgesamt einen Rückgang von 3,2 Prozent gegenüber 2022. Dieser ist vor allem auf die gesunkene Zahl an Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen (minus 17,7 Prozent) zurückzuführen, erklärte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Blickt man auf jene mit Wohnsitz in Österreich, gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 9,2 Prozent.

EU-Kommission prognostiziert schwächeres Wachstum

Brüssel - Die Europäische Kommission hat in ihrer am Donnerstag in Brüssel veröffentlichten Winter-Konjunkturprognose die Wachstumserwartungen für die EU und die Eurozone erneut gesenkt: Für die EU werden 2024 ein Plus von 0,9 Prozent und für 2025 von 1,7 Prozent erwartet. Die Wirtschaftsleistung der Eurozone soll um 0,8 bzw. 1,5 Prozent zulegen. Für Österreich werden heuer 0,6 Prozent und für das kommende Jahr 1,4 Prozent Wirtschaftswachstum erwartet.

Unbedingte Haft für 16 und 20 Jahre alte Sittenwächter

Wien - Zu unbedingten Haftstrafen von sechs bzw. zehn Monaten sind Donnerstagmittag am Landesgericht zwei junge Burschen im Alter von 16 und 20 Jahren verurteilt worden. Die ungeachtet ihres jugendlichen bzw. fast noch jugendlichen Alters bereits zwei Mal wegen Raubes Vorbestraften hatten sich am 29. Mai 2023 in Wien-Leopoldstadt als Sittenwächter aufgespielt, indem sie einen damals 16-Jährigen von einer Bank im Max-Winter-Park zerrten, zum Mitkommen zwangen und zusammenschlugen.

UNO-Nothilfekoordinator befürchtet Massenflucht aus Gaza

Rafah/Genf - UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths warnt davor, dass angesichts des drohenden israelischen Angriffs auf Rafah im südlichen Gazastreifen massenhaft palästinensische Flüchtlinge in Ägypten Zuflucht suchen könnten. Ein solcher "ägyptischer Alptraum" könnte unmittelbar bevorstehen, so Griffiths am Donnerstag vor Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen in Genf. Dass die Menschen im Süden des Gazastreifens an einen sicheren Ort evakuiert werden könnten, sei eine "Illusion".

USA informieren über neue Atomkapazitäten Russlands

Washington/Moskau/Brüssel - Die Vereinigten Staaten haben den Kongress und die europäischen Verbündeten über neue Erkenntnisse zu russischen atomaren Kapazitäten informiert, die eine internationale Bedrohung darstellen könnten. Dies sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der "New York Times". Die Rede ist von atomaren Anti-Satelliten-Waffen im Weltraum. Russland wies die Warnung als "bösartige Fälschung" und Trick zurück.

Schauspielerin Johanna von Koczian gestorben

Berlin - Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, sagte ihre einstige Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie. Johanna von Koczian war in den 70er-Jahren mit dem Lied "Das bisschen Haushalt" berühmt geworden. In dem Schlager machte sich die gebürtige Berlinerin über das Pascha-Verhalten der Männer lustig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red