Akademikerball: Platzverbot bei Hofburg am Freitag ab 17 Uhr

Wien - Anlässlich des am Freitag in der Wiener Hofburg stattfindenden freiheitlichen "Akademikerballs" und der zu erwartenden Proteste wird rund um den Heldenplatz wieder ein Platzverbot verhängt. Die Sperrzone tritt um 17.00 Uhr in Kraft. Die Ringstraße wird für den Verkehr ab 16 Uhr abschnittsweise gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Insgesamt werden rund 900 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz stehen.

Ukraine schickt Verstärkung ins umkämpfte Awdijiwka

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat Verstärkung in die seit Monaten umkämpfte Kleinstadt Awdijiwka im Osten des Landes entsandt. Angesichts eines Teilrückzugs in der Stadt wurde die 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten ukrainischen Kampfeinheiten, nach eigenen Angaben eilig dorthin verlegt. Die Brigade bezeichnet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Lage in Awdijiwka als "die Hölle" sowie "bedrohlich und instabil". Moskau meldete einen Angriff auf das südrussische Belgorod.

13 Monate Haft in Listerien-Prozess in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Im Wiener Neustädter Prozess um Listerien-Todesfälle und -Erkrankungen ist der Ex-Chef der inzwischen geschlossenen Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) am Donnerstag zu 13 Monaten Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Die vom Urteil umfassten Vorwürfe - grob fahrlässige Tötung in fünf Fällen und grob fahrlässige schwere Körperverletzung bzw. grob fahrlässige Körperverletzung in je zwei Fällen - hatte der 39-Jährige stets bestritten.

Knapp 20.000 Einbürgerungen im vergangenen Jahr

Wien - Im vergangenen Jahr haben 19.939 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Das bedeutet insgesamt einen Rückgang von 3,2 Prozent gegenüber 2022. Dieser ist vor allem auf die gesunkene Zahl an Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen (minus 17,7 Prozent) zurückzuführen, erklärte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Blickt man auf jene mit Wohnsitz in Österreich, gab es im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 9,2 Prozent.

UNO-Nothilfekoordinator befürchtet Massenflucht aus Gaza

Rafah/Genf - UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths warnt davor, dass angesichts des drohenden israelischen Angriffs auf Rafah im südlichen Gazastreifen massenhaft palästinensische Flüchtlinge in Ägypten Zuflucht suchen könnten. Ein solcher "ägyptischer Alptraum" könnte unmittelbar bevorstehen, so Griffiths am Donnerstag vor Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen in Genf. Dass die Menschen im Süden des Gazastreifens an einen sicheren Ort evakuiert werden könnten, sei eine "Illusion".

Babler will Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Donnerstag seine Vorstellung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorgestellt. Er fordert eine Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose. Gelingen soll dies durch einen Mix bekannter Forderungen und der Ausweitung bestehender Projekte. Ein konkretes von Experten ausgearbeitetes Modell soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

Unbedingte Haft für 16 und 20 Jahre alte Sittenwächter

Wien - Zu unbedingten Haftstrafen von sechs bzw. zehn Monaten sind Donnerstagmittag am Landesgericht zwei junge Burschen im Alter von 16 und 20 Jahren verurteilt worden. Die ungeachtet ihres jugendlichen bzw. fast noch jugendlichen Alters bereits zwei Mal wegen Raubes Vorbestraften hatten sich am 29. Mai 2023 in Wien-Leopoldstadt als Sittenwächter aufgespielt, indem sie einen damals 16-Jährigen von einer Bank im Max-Winter-Park zerrten, zum Mitkommen zwangen und zusammenschlugen.

Schauspielerin Johanna von Koczian gestorben

Berlin - Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen, sagte ihre einstige Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie. Johanna von Koczian war in den 70er-Jahren mit dem Lied "Das bisschen Haushalt" berühmt geworden. In dem Schlager machte sich die gebürtige Berlinerin über das Pascha-Verhalten der Männer lustig.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin leicht im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,28 Prozent auf 3.376 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben. Mit Zahlenvorlagen rückten AMAG, DO&CO und Strabag ins Blickfeld der Akteure. Hier reagierte vor allem die DO&CO-Aktie mit einem satten Plus von acht Prozent sehr deutlich positiv.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red