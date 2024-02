Akademikerball am Freitag von Demo und Platzverbot begleitet

Wien - Am Freitag findet wieder der freiheitliche "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Die Veranstaltung - von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichnet - wird neuerlich von Demonstrationen begleitet werden. Die Polizei steht mit zahlreichen Beamten im Einsatz, rund um die Hofburg gilt ab 17.00 Uhr eine Platzsperre. Die FPÖ wird neuerlich prominent vertreten sein: Die Eröffnungsrede hält wie 2023 Volksanwalt Walter Rosenkranz.

Kiew berichtet von "erbitterten Kämpfen" in Awdijiwka

Washington - Ukrainische und russische Truppen liefern sich nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Generals heftige Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Awdijiwka. "In der Stadt finden erbitterte Kämpfe statt", erklärte der General Oleksandr Tarnawskij am Freitag in Onlinemedien. "Unsere Truppen nutzen alle verfügbaren Kräfte und Mittel, um den Feind zurückzudrängen." Die USA hatten zuvor gewarnt, dass wegen mangelnder Artilleriemunition ein Fall der Stadt bevorstehen könnte.

ÖGK mit Positivprognose dank Millionen aus Finanzausgleich

Wien - Die aktuelle Gebarungsprognose der österreichischen Krankenkassen wartet mit einer Überraschung auf: Statt Verlusten stellt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) für 2024 einen Gewinn von 58 Mio. Euro in Aussicht. Des Rätsels Lösung: Anders als SVS und BVAEB hat die ÖGK ihren Anteil der ab heuer fließenden 300 Mio. Euro aus dem Finanzausgleich schon vorab mit einberechnet, die damit verbundenen Ausgaben aber nicht. Die anderen beiden Träger warten damit hingegen ab.

Nur knapp ein Viertel nützt Fonds als Anlageform

Wien - Trotz einer weiterhin überdurchschnittlich hohen Inflation sind die Österreicherinnen und Österreicher in ihrem Sparverhalten konservativ. Laut einer Umfrage, die Marketmind für den Bankenverband und die Boston Consulting Group (BCG) durchgeführt hat, setzen drei Viertel aller 1.044 Befragten auf das klassische Sparen als Anlagemöglichkeit. Dagegen werden Fonds nur von rund einem Viertel (23 Prozent) genutzt, bei Aktien sind es nur 17 Prozent.

Prozess gegen Maddie-Verdächtigen gleich vertagt

Braunschweig - Weil eine Schöffin in sozialen Medien einen Aufruf zum Mord verbreitet haben soll, ist der Sexualdeliktsprozess gegen den Maddie-Verdächtigen vertagt worden. Dem 47 Jahre alten Christian B. werden drei schwere Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen vorgeworfen. Die Taten soll der Angeklagte in Portugal begangen haben.

Ex-FBI-Informant erfand wohl Vorwürfe gegen Hunter Biden

Los Angeles - Bei den Vorwürfen der US-Republikaner gegen den Präsidentensohn Hunter Biden, er habe die Machtposition seines Vaters für zwielichtige Geschäfte mit einem ukrainischen Unternehmen ausgenutzt, gibt es eine neue Wendung. Wie die US-Justiz am Donnerstag mitteilte, wurde ein früherer Informant der US-Bundespolizei FBI festgenommen und angeklagt, weil er die Korruptionsvorwürfe gegen Hunter Biden erfunden haben soll.

Guterres eröffnet 60. Münchner Sicherheitskonferenz

Berlin/München - UNO-Generalsekretär Ant?nio Guterres wird am Freitag die 60. Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen, zu der rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet werden. Am ersten Tag des wichtigsten Politiker- und Expertentreffens zur Sicherheitspolitik weltweit wird auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris reden. Am Samstag nimmt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil.

Häuser in Kalifornien nach Erdrutsch nah an steiler Klippe

Sacramento (Kalifornien) - Mehrere Villen an der südkalifornischen Pazifikküste sind durch einen Erdrutsch dramatisch nah an die steile Klippe herangerückt. Bilder zeigen, dass in der Stadt Dana Point drei Anwesen im Millionenwert nun noch näher als zuvor an dem Abhang stehen. Als Folge schwerer Regenfälle waren dort Tonnen von Gestein und Erdreich ins Meer gekracht. Die Villen sollen dennoch erstaunlicherweise weiterhin bewohnbar sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red