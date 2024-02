Ukraines Armee gibt Awdijiwka auf

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Truppen ziehen sich aus der ostukrainischen Stadt Awdijiwka zurück, um eine Einkreisung zu verhindern, wie der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj am Samstag in einem Facebook-Post und auf X (Twitter) mitteilte. Der Rückzug folgt auf monatelange heftige russische Angriffe und stellt die größte Veränderung an der Front dar, seit Moskaus Truppen Bachmut im Mai 2023 erobert haben. Syrskyj will mit der Maßnahme die Lage an der Front "stabilisieren.

Deutschland, Frankreich und USA untermauern Ukraine-Hilfe

Berlin - Deutschland, Frankreich und die USA haben der Ukraine am Freitag weitreichende Unterstützung versprochen. Nach Großbritannien unterzeichneten am Freitag auch die Regierungen in Berlin und Paris jeweils Sicherheitsabkommen mit dem von Russland überfallenen Land. US-Vizepräsidentin Kamala Harris versicherte Kiew zudem auf der Münchner Sicherheitskonferenz anhaltende Waffenlieferungen. "Wenn wir das nicht tun, wäre das ein Geschenk an Wladimir Putin", sagte sie.

Über 350 Mio. Dollar Strafe für Trump wegen Betrugs

New York - Der führende republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist in einem Betrugsprozess von einem New Yorker Gericht zu einer Strafe von 354,9 Millionen Dollar (330 Mio. Euro) verurteilt worden. Der Ex-Präsident habe sein Vermögen zu hoch angegeben, um Kreditgeber zu betrügen, erklärte Richter Arthur Engoron am Freitag. Trump dürfe deswegen außerdem im Bundesstaat New York drei Jahre lang keine führende Managementposition in Unternehmen innehaben.

Demonstration gegen Akademikerball verlief ruhig

Wien - Ohne große Aufreger ging die Demonstration gegen den Freiheitlichen Akademikerball in der Hofburg am Freitag um etwa 19.15 Uhr zu Ende. Unter dem Motto "Kein Platz für Faschos" zogen laut der "Offensive gegen Rechts", die die Demo organisiert hatte, rund 2.000 Personen vom Schottentor über den Ring hin zum Stephansplatz. Die Polizei machte keine Angaben zu Teilnehmerzahlen und stand selbst mit 900 Beamten im Einsatz.

Tag zwei der Münchner Sicherheitskonferenz

München - Mit Reden von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj startet am Samstag (9.00 Uhr) der zweite Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Einen Tag nachdem beide in der deutschen Hauptstadt Berlin ein neues Abkommen zur Unterstützung unterzeichnet hatten, dürfte der Blick in beiden Reden nach vorne gerichtet sein. Im vergangenen Jahr konnte Selenskyj wegen des Krieges mit Russland nur per Video zugeschaltet werden.

Grüne Schilling verspricht mehr Freiheit durch Klimaschutz

Wien - Lena Schilling, designierte Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen für die EU-Wahl am 9. Juni, will die Frage des Klimaschutzes als "eine der sozialen Fragen unserer Zeit" formulieren. Akzeptanz für entsprechende Maßnahmen könne man erreichen, wenn man klarmache, dass mehr Klimaschutz oft auch mehr Freiheit bedeute, sagte sie im Interview mit der APA. Ihr Antreten sieht die 23-Jährige als Signal an junge Wählerinnen und Wähler, sie kandidiere aber auch "für Mamas".

Schuldzuweisungen an den Kreml nach Nawalny-Tod

Wien - US-Präsident Joe Biden hat Kremlchef Wladimir Putin für den Tod des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny verantwortlich gemacht. Man wisse zwar nicht genau, was passiert sei, aber es gebe keinen Zweifel daran, dass der Tod Nawalnys eine Folge von Putins Handeln und dem seiner Verbrecher sei, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus. "Putin ist verantwortlich." Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen machte das "mörderische Regime" Russlands für Nawalnys Tod verantwortlich.

Unbeabsichtigte Schussabgabe in Tirol: 13-Jähriger verletzt

Wörgl - Ein 13-Jähriger ist offenbar Freitagabend bei einer Schussabgabe in einem Haus im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) verletzt worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Online-Ausgabe). Der Onkel des Jugendlichen soll mit einer Faustfeuerwaffe hantiert haben, aus der sich unbeabsichtigt ein Schuss gelöst haben dürfte, teilte die Exekutive mit. Der Bub wurde am Oberarm und im Brustbereich getroffen, war aber ansprechbar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red