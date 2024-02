Gantz droht mit Beginn von Rafah-Offensive zu Ramadan-Beginn

Jerusalem - Der israelische Minister Benny Gantz hat mit dem Start der geplanten Offensive auf Rafah zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan gedroht. "Die Welt muss wissen und die Hamas-Führung muss wissen: Wenn die Geiseln bis zum Ramadan nicht zu Hause sind, werden die Kämpfe überall weitergehen, auch in der Region Rafah", sagte der ehemalige israelische Armeechef, der dem Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanyahu angehört, am Sonntag in Jerusalem.

IGH untersucht Israels Vorgehen in besetzten Gebieten

Den Haag - Am Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag beginnt am Montag (10.00 Uhr) eine erste Anhörung zu Israels Vorgehen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die UNO-Generalversammlung hatte das höchste UNO-Gericht bereits Ende 2022 um ein Rechtsgutachten zu den rechtlichen Konsequenzen aus dem Vorgehen Israels gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten gebeten, also bereits vor dem Gaza-Konflikt nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober.

64 Tote bei Gewalt zwischen Stämmen in Papua-Neuguinea

Port Moresby - Im Hochland von Papua-Neuguinea sind bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Stämmen nach Angaben der Polizei mindestens 64 Menschen getötet worden. Die Opferzahl könne sich noch weiter erhöhen, sagte der ranghohe Polizeivertreter Samson Kua am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir glauben, dass es da draußen im Busch noch einige Leichen gibt." Sie seien offenbar Opfer eines Hinterhalts geworden.

Pelinka: "Unzufriedenheit" mit Babler, "Rute im Fenster"

Innsbruck/Wien - Der renommierte Politologe und intime SPÖ-Kenner Anton Pelinka sieht nach der parteiinternen Kritik von SPÖ-Sozialsprecher und FSG-Vorsitzenden Josef Muchitsch an Parteichef Andreas Babler ungemütliche Zeiten für letzteren anbrechen. Die Ansagen des mächtigen Gewerkschafters hätten nunmehr ein "eigenes und neues Gewicht", er sehe eine "Unzufriedenheit mit dem Vorsitzenden", sagte Pelinka im APA-Gespräch: "Es wurde ihm die Rute ins Fenster gestellt."

US-Amerikaner tötet zwei Polizisten und Sanitäter

Minneapolis (Minnesota) - Bei einem Einsatz im US-Staat Minnesota sind zwei Polizisten und ein Sanitäter getötet worden. Ein Mann, der sich mit seinen Kindern in seinem Haus verbarrikadiert hatte, eröffnete Sonntagfrüh das Feuer auf die alarmierten Beamten, wie die Polizei mitteilte. Der Schütze sei ebenfalls tot. Die sieben Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren blieben unversehrt.

EU-Außenminister tagen zu Ukraine-Jahrestag und Nahost

Brüssel - Ganz oben auf der Agenda des Treffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Brüssel steht der zweite Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die kontinuierliche Unterstützung der EU. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wird per Video zugeschaltet sein. Für Österreich reist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nach Brüssel. Weitere große Themen sind die Lage in Nahost und der Start der EU-Militärmission Aspides im Roten Meer.

Kämpfe in der Ukraine gehen weiter

Kiew (Kyjiw) - Die Truppen der Ukraine sind auch am Sonntag von angreifenden russischen Einheiten unter Druck gesetzt worden. "Die operative Lage in der Ost- und Südukraine bleibt schwierig", schrieb dazu der Generalstab in Kiew auf seiner Facebook-Seite. Insgesamt seien 56 Gefechte an verschiedenen Frontabschnitten registriert worden. Die Ukraine wirft Russland die Erschießung von unbewaffneten ukrainischen Soldaten vor.

US-Armee greift erneut Houthi-Waffensysteme an

Washington - US-Truppen im Roten Meer haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums erneut Waffensysteme der Houthi-Rebellen angegriffen. Bei fünf Angriffen am Sonntagnachmittag sei unter anderem erstmals eine Unterwasser-Kampfdrohne der Houthis vernichtet worden, erklärte das Pentagon in Washington. Getroffen wurden demnach zudem drei Marschflugkörper und eine Schwimmdrohne.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red