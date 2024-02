US-Vertreter hoffen auf Feuerpause noch vor Ramadan

Rafah - US-Vertreter zeigen sich zuversichtlich über eine humanitäre Pause im Gazakrieg vor dem muslimischen Fastenmonat Ramadan. Es gebe "große Hoffnung" auf eine baldige Einigung über die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln im Gegenzug für eine Kampfpause, sagten zwei demokratische US-Senatoren nach Gesprächen mit der israelischen Führung in Jerusalem und dem jordanischen König Abdullah. Israels Bodenoffensive in Rafah vor dem Ramadan gilt als unwahrscheinlich.

Frau von Kara-Mursa: "Putin hat alle Grenzen überschritten"

Wien - Die Frau des in Sibirien inhaftierten Kremlgegners Wladimir Kara-Mursa wünscht sich von der Staatengemeinschaft mehr Einigkeit gegenüber Russland. In der ZiB2 des ORF sagte Jewgenija Kara-Mursa Dienstagabend, Russlands Präsident Wladimir "Putin hat alle Grenzen überschritten". Sie zweifle nicht daran, dass Putin für den Tod des Oppositionellen Alexej Nawalny verantwortlich sei, Putin habe Nawalny als persönlichen Feind betrachtet.

Zweifel am geplanten Starttermin der neuen Lehrerausbildung

Wien - Die für die Lehrerausbildung zuständigen Unis und Pädagogischen Hochschulen (PH) halten den von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) geplanten Start der Ausbildungsreform im Jahr 2025 für unrealistisch. In den Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf, dessen Begutachtungsfrist am Mittwoch ausläuft, warnen sie außerdem davor, dass ohne Dienstrechtsänderung statt Masterabsolventen künftig vermehrt Junglehrer mit nur dreijähriger Bachelorausbildung im Klassenzimmer stehen könnten.

EU-Wahltermin am 9. Juni wird nun auch formell festgelegt

Wien - Der Termin für die EU-Wahl in Österreich wird nun auch formell auf den bereits bekannten 9. Juni festgelegt. Die Bundesregierung fixiert im Ministerrat am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag des Innenministers, der eine Verordnung zum Wahltermin vorsieht. Festgelegt wird laut dem Ministerratsvortrag auch der sogenannte "Stichtag", der wie erwartet auf den 26. März fallen wird.

Entscheidende Assange-Anhörung geht in zweite Runde

London - Die entscheidende Anhörung im Tauziehen um die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange geht an diesem Mittwoch in die zweite Runde. Nachdem am Dienstag die Anwälte des 52-Jährigen ihre Argumente vor dem Londoner High Court dargelegt hatten, wird am Mittwoch mit dem Plädoyer der Gegenseite gerechnet. Wann eine Entscheidung fallen wird, war zunächst unklar. Erwartet wurde aber, dass sie nicht direkt im Anschluss an den zweiten Anhörungstag verkündet werden soll.

G20-Außenminister beraten zu Kriegen in Ukraine und Gaza

Rio de Janeiro - Die Außenminister der G20-Runde der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte treffen sich an diesem Mittwoch (18.00 Uhr MEZ) im brasilianischen Rio de Janeiro. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine am 24. Februar sollen bei einer Arbeitssitzung unter dem Motto "Umgang mit internationalen Spannungen" die Lage in dem angegriffenen Land wie auch der Gaza-Krieg und der drohende Flächenbrand im Nahen Osten die wichtige Rolle spielen.

