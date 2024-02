Ukraine-Krieg - Fast jeder Zweite für Friedensverhandlungen

EU-weit/Brüssel - Knapp die Hälfte der Menschen in Österreich (49 Prozent) findet, dass die EU die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland drängen sollte. Zu dem Schluss kommt zumindest eine Umfrage der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR), die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Studie wurde in zwölf EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Im Schnitt aller Teilnehmer waren 41 Prozent für Verhandlungen.

G20-Außenminister beraten zu Kriegen in Ukraine und Gaza

Rio de Janeiro - Die Außenminister der G20-Runde der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte treffen sich am Mittwoch (18.00 Uhr MEZ) in Rio de Janeiro. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar sollen bei einer Arbeitssitzung die Lage in dem angegriffenen Land wie auch der Gaza-Krieg und der drohende Flächenbrand im Nahen Osten die wichtige Rolle spielen. Chinas Chefdiplomat Wang Yi wird nicht nach Brasilien reisen.

Russlands Top-General auf Truppen-Besuch

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russlands oberster General, Generalstabschef Waleri Gerassimow, hat staatlichen Medien zufolge Truppen in der Ukraine besucht. Den Angaben nach verlieh er Orden an Soldaten, die an der Einnahme des Orts Awdijiwka beteiligt gewesen seien. Außerdem habe er die nächsten Schritte im Krieg gegen die Ukraine besprochen. Durch einen ukrainischen Raketenschlag auf einen russisch kontrollierten Truppenübungsplatz im Gebiet Donezk starben Medienberichten zufolge Dutzende Soldaten.

EU-Wahltermin am 9. Juni wird nun auch formell festgelegt

Wien - Der Termin für die EU-Wahl in Österreich wird nun auch formell auf den bereits bekannten 9. Juni festgelegt. Die Bundesregierung fixiert im Ministerrat am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag des Innenministers, der eine Verordnung zum Wahltermin vorsieht. Festgelegt wird laut dem Ministerratsvortrag auch der sogenannte "Stichtag", der wie erwartet auf den 26. März fallen wird.

Entscheidende Assange-Anhörung geht in zweite Runde

London - Die entscheidende Anhörung im Tauziehen um die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange geht an diesem Mittwoch in die zweite Runde. Nachdem am Dienstag die Anwälte des 52-Jährigen ihre Argumente vor dem Londoner High Court dargelegt hatten, wird am Mittwoch mit dem Plädoyer der Gegenseite gerechnet. Wann eine Entscheidung fallen wird, war zunächst unklar. Erwartet wurde aber, dass sie nicht direkt im Anschluss an den zweiten Anhörungstag verkündet werden soll.

Minenunglück in Venezuela

Caracas - Beim Einsturz einer Mine in Venezuela soll eine noch nicht bekannte Zahl von Menschen verschüttet worden sein. Der Unfall sei bestätigt, die Zahl möglicher Opfer aber noch völlig unklar, sagte der Sekretär für Bürgersicherheit der Regierung des Bundesstaates Bol�var, Edgar Colina Reyes, am Dienstag (Ortszeit) dem Radiosender Radio Fe y Alegr�a Noticias.

Lufthansa-Streik beendet - Betrieb soll sich normalisieren

Frankfurt - Nach dem Ende des Warnstreiks bei der AUA-Mutter Lufthansa soll sich der Betrieb bei Deutschlands größter Fluggesellschaft am Mittwoch normalisieren. "Lufthansa plant, nach Ende des Verdi-Streiks am Mittwochmorgen ihren Flugbetrieb in Frankfurt und München sukzessive wieder hochzufahren", sagte ein Unternehmenssprecher. Wegen der Auswirkungen des 35-stündigen Ausstands des Bodenpersonals könne es im Laufe des Tages vereinzelt zu Verspätungen oder Ausfällen kommen, hieß es.

