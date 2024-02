Teuerung sank im Jänner auf 4,5 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn stark eingebremst. Im Jänner 2024 ist die Inflation mit 4,5 Prozent auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 gefallen, gab die Statistik Austria am Donnerstag bekannt. Im Dezember hatte die Teuerung noch 5,6 Prozent betragen. Hauptverantwortlich für den starken Rückgang waren Verbilligungen bei der Haushaltsenergie und insbesondere bei den Strompreisen. Auch die Spritpreise sind nicht mehr so stark gestiegen wie in den Monaten davor.

Russland rückt weiter um Awdijiwka vor

Awdijiwka - Die russischen Streitkräfte, die in der vergangenen Woche die ostukrainische Stadt Awdijiwka eingenommen haben, rücken nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte weiter auf die umliegenden Städte und Dörfer vor. "Mit der Einnahme von Awdijiwka ist es nicht getan. Sie greifen weiter an", sagte Andrij, ein ukrainischer Drohnenpilot der 47. Brigade. "Nach Awdijiwka sind die umliegenden Dörfer an der Reihe. Und dann Myrnohrad und Pokrowsk, die nächsten größeren Städte."

Jan Philipp Gloger übernimmt Leitung des Volkstheaters

Wien - Jan Philipp Gloger, seit der Saison 2018/19 Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg, wird neuer künstlerischer Leiter des Wiener Volkstheaters. Das gab Roland Geyer als Vorstandsvorsitzender der Volkstheater-Privatstiftung am Donnerstagvormittag in Anwesenheit von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) bekannt. Gloger folgt mit der Saison 2025/26 auf den derzeitigen Direktor Kay Voges, der nach Köln wechselt.

Mordalarm nach Entdeckung eines Toten in Wiener Wohnung

Wien - Wiener Polizisten haben Mittwochnachmittag in einer Wohnung einen Toten entdeckt. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittler vorerst von Fremdverschulden aus, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Eigentlich war die Polizei wegen einer Amtshandlung im Zusammenhang mit Drogen in der Wohnung gewesen. Tatsächlich befand sich dort auch eine Aufzuchtanlage für Marihuanapflanzen, sagte Gass.

Gusenbauer gibt Signa-Aufsichtsratsposten auf

Wien - Der frühere SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer hat heute seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat bei der insolventen Immobiliengruppe Signa bekanntgegeben. Gusenbauer, der bei dem Konzern als Gläubiger auch selbst Millionenforderungen offen hat, tritt demnächst sowohl bei der Signa Prime Selection AG als auch bei der Signa Development Selection AG als Vorsitzender des obersten Aufsichtsgremiums zurück, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag ankündigten.

Armee: Rund 20 Tote bei Angriffen und Kämpfen in Gaza

Gaza - Bei israelischen Angriffen und Kämpfen in einem Viertel der Stadt Gaza hat es erneut viele Tote gegeben. Bei der Ausweitung des Einsatzes in Al-Saitun hätten israelische Truppen "Terror-Infrastruktur zerstört und binnen eines Tages rund 20 Terroristen getötet", teilte das israelische Militär am Donnerstag mit. In einem Fall sei etwa ein Angreifer getötet worden, der eine Panzerabwehrrakete gegen die Soldaten einsetzen wollte.

Handelsschiff vor Jemen angegriffen und in Brand geraten

Sanaa - Vor der Küste Jemens ist erneut ein Frachtschiff mit Raketen angegriffen worden und dabei in Brand geraten. Das teilte die zur britischen Marine gehörende Stelle für Handelsschifffahrt UKMTO am Donnerstag mit. Demnach wurde das Schiff in der Früh etwa 70 nautische Meilen südöstlich der jemenitischen Hafenstadt Aden mit zwei Raketen beschossen, woraufhin ein Feuer an Bord ausbrach.

Kraus-Winkler will nun auch Arbeitskräfte vom Westbalkan

Wien - Tourismus-Staatssekretärin (Susanne Kraus-Winkler) macht weiter Druck für mehr Arbeitskräfte aus Ländern außerhalb der EU, diesmal zielt sie auf den Westbalkan ab. Sie wolle sich dabei an Deutschland orientieren, hieß es heute in einer Aussendung. Die Staatssekretärin will dem Koalitionspartner demnächst einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. In Österreich dürfen insgesamt 4.295 Drittstaatsangehörige im Tourismus saisonal beschäftigt werden.

