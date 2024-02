Gemeindebund-Präsident Riedl tritt ab

Wien - Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl ist seiner Abwahl zuvorgekommen und hat seinen Rücktritt eingereicht. Der Bürgermeister von Grafenwörth war über eine Grundstücksaffäre gestolpert. Vor dem Rückzug stellte sich bereits sein designierter Nachfolger vor: Johannes Pressl, Gemeindeoberhaupt von Ardagger. Bei einer Pressekonferenz forderte er unter anderem, zusätzlich zu den vereinbarten Mitteln aus dem Finanzausgleich den Gemeinden eine Milliarde zur Verfügung zu stellen.

Teuerung sank im Jänner auf 4,5 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich zu Jahresbeginn stark eingebremst. Im Jänner 2024 ist die Inflation mit 4,5 Prozent auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 gefallen, gab die Statistik Austria am Donnerstag bekannt. Im Dezember hatte die Teuerung noch 5,6 Prozent betragen. Hauptverantwortlich für den starken Rückgang waren Verbilligungen bei der Haushaltsenergie und insbesondere bei den Strompreisen. Auch die Spritpreise sind nicht mehr so stark gestiegen wie in den Monaten davor.

Mordalarm nach Entdeckung eines Toten in Wiener Wohnung

Wien - Wiener Polizisten haben Mittwochnachmittag in einer Wohnung einen Toten entdeckt. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittler vorerst von Fremdverschulden aus, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Eigentlich war die Polizei wegen einer Amtshandlung im Zusammenhang mit Drogen in der Wohnung gewesen. Tatsächlich befand sich dort auch eine Aufzuchtanlage für Marihuanapflanzen, sagte Gass.

Sparzinsen langsam wieder im Rückwärtsgang

Wien - Im Zuge der sinkenden Inflation und der Aussicht auf wieder sinkende EZB-Leitzinsen sind in Österreich auch die Spar- und Kreditzinsen wieder im Rückwärtsgang. Vor allem für längerfristig gebundene Spareinlagen bekommt man teilweise etwas weniger. Für eine Bindung von 3 Jahren (36 Monaten) bekommt man laut der Sparzinsplattform der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) derzeit maximal 3,25 Prozent Zinsen, zum Jahresende 2023 lag das mögliche Maximum noch bei 3,5 Prozent.

"Freiwillige Verpflichtung" von Medizinstudenten möglich

Wien - Der Medizinrechtler Karl Stöger (Uni Wien) hält eine "freiwillige Verpflichtung" von Medizinstudenten etwa über eine Landarztquote grundsätzlich für möglich. Zu diesem Ergebnis kommt er in einem von der Arbeiterkammer (AK) beauftragten Gutachten. Allerdings müssten bestimmte Grenzen eingehalten werden - so dürfen etwa nur so viele Plätze "reserviert" werden, wie zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung nötig ist. Auch die Bindungsdauer darf nicht zu lange sein.

Schwere Luftangriffe auf Rafah

Gaza - Das israelische Militär hat bei Luftangriffen auf die Grenzstadt Rafah im südlichen Gazastreifen eine Moschee dem Erdboden gleichgemacht. Auch mehrere Häuser wurden zerstört. Bewohner sprachen am Donnerstag von einer der bisher schlimmsten Bombennächte seit Beginn des Krieges vor über vier Monaten in der Stadt an der abgeriegelten Grenze zu Ägypten. Bei Luftangriffen im Zentrum des Gazastreifens wurden mindestens 20 Menschen getötet.

Verfassungsrichter wird Ungarns neuer Präsident

Budapest - Der Präsident des ungarischen Verfassungsgerichtes, Tam�s Sulyok, soll neues Staatsoberhaupt werden. Das hat die Fraktionssitzung der ungarischen rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz am Donnerstag entschieden, wie das Onlineportal "Index.hu" berichtet. Der 67-jährige Sulyok soll vom Parlament zum Nachfolger der zurückgetretenen Präsidentin Katalin Nov�k gewählt werden.

Verletzte bei Stichwaffenangriff in deutscher Schule

Wuppertal - Bei einer Gewalttat an einem Gymnasium im deutschen Wuppertal hat mutmaßlich ein 17 Jahre alter Angreifer mehrere Mitschüler mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige - nach Angaben aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium offenbar ein Schüler der Einrichtung - wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Auch er selbst sei verletzt. Die Tat geschah mitten im laufenden Schulbetrieb am Donnerstag.

