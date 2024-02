Kiew: Russen erschießen sieben ukrainische Kriegsgefangene

Bachmut - Russische Truppen sollen nach offizieller Darstellung aus Kiew sieben ukrainische Kriegsgefangene erschossen haben. Die Hinrichtung sei am Samstag in der Nähe der von Russen eroberten Stadt Bachmut im Osten des Landes erfolgt, berichtete der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez, am Sonntagabend auf Telegram. Er berief sich dabei auf eine Videoaufnahme, die ukrainische Soldaten "mit erhobenen Händen" bei der Kapitulation zeige.

Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in ganz Österreich

Wien - Unter dem Motto "Demokratie verteidigen" haben am Sonntag in ganz Österreich erneut Kundgebungen und Lichteraktionen gegen Rechtsextremismus stattgefunden, an denen mehrere Tausend Menschen teilgenommen haben. Nach einer Großdemo vor rund einem Monat gingen die Veranstaltungen diesmal auf Initiative von Fridays for Future "dezentral" über die Bühne. An über 30 Orten im ganzen Land wurden Lichter vor Gemeindeämtern, Rathäusern und Wahrzeichen entzündet.

Wichtige Gläubigertermine bei Signa Prime und Development

Wien - Der Montag wird ein weiterer spannender Tag für die zerbröckelnde Signa-Gruppe. Am Nachmittag stehen die beiden Prüfungstagsatzungen für die Luxusimmo-Gesellschaft Signa Prime und für die Entwicklungsfirma Signa Development an. Gläubigerschützer erwarten dort Signale der Insolvenzverwalter, ob die Sanierung planmäßig läuft oder nicht. Eine finale Einschätzung, ob diese gelingen kann, erwarten sie erst kurz vor der Abstimmung über den Sanierungsplan am 18. März.

Israels Militär legt Kabinett vor Rafah-Offensive Pläne vor

Tel Aviv/Doha - Israels Militär hat vor der geplanten Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens dem Kriegskabinett seine weiteren Einsatzpläne vorgelegt. Wie das Büro des Ministerpräsidenten in der Nacht auf Montag bekannt gab, habe das Militär dem Kabinett "einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kampfgebieten im Gazastreifen und den kommenden Einsatzplan vorgelegt." Außerdem sei ein Plan für die Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen gebilligt worden.

Ungarns Parlament stimmt über Schwedens NATO-Beitritt ab

Budapest - Auf seinem schwierigen Weg in die NATO dürfte Schweden am Montag die letzte und entscheidende Hürde nehmen. Das ungarische Parlament will in seiner ersten Plenarsitzung nach der Rückkehr aus der Winterpause über den schwedischen NATO-Beitrittsantrag abstimmen. Mit einem Votum wird im Laufe des Nachmittags gerechnet.

Depardieu erneut wegen sexuellen Übergriffs angezeigt

Paris - Dem französischen Filmstar G�rard Depardieu ist erneut ein sexueller Übergriff vorgeworfen worden. Eine Bühnenbildnerin erstattete am Freitag Anzeige gegen Depardieu wegen eines Vorfalls bei Dreharbeiten im Jahr 2021, wie die Anwältin Carine Durrieu-Diebolt am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Demnach wurde bei der Staatsanwaltschaft von Paris Anzeige wegen sexuellen Übergriffs, sexueller Belästigung und sexistischer Beleidigung erstattet.

