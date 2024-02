Ungarns Parlament stimmt über Schwedens NATO-Beitritt ab

Budapest - 21 Monate nach Antragstellung dürfte Schweden die letzte große Hürde auf dem steinigen Weg in die NATO nehmen. Das ungarische Parlament will am Montag in seiner ersten Plenarsitzung nach der Rückkehr aus der Winterpause über den schwedischen NATO-Beitrittsantrag befinden. Da die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban nach langer Blockade jüngst ihre Unterstützung für die Ratifizierung des Antrags signalisiert hat, ist eine Zustimmung des Parlaments zu erwarten.

Auch 2024 weniger Asylanträge in Österreich

Wien - Der Rückgang der Asylanträge hat sich auch zu Beginn des Jahres fortgesetzt. So wurden im Jänner 2.287 Ansuchen gestellt, im Vergleichsmonat 2023 waren es noch 4.288. Mittlerweile mit Abstand größte Flüchtlingsgruppe sind Syrer. Ungewöhnlich ist, dass Frauen fast so viele Anträge einbrachten wie Männer, gut 1.000 gegenüber knapp 1.300. Das sind 45 Prozent der Ansuchen. Zum Vergleich: im Gesamtjahr 2023 waren es nur 24 Prozent.

Mehr als 30 bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet

Tel Aviv/Doha - Israels Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden nach eigenen Angaben erneut Dutzende bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet. Allein 30 seien im Bezirk Zeitoun von Gaza-Stadt getötet worden, teilte das Militär mit. Mehr als zehn Palästinenser seien zudem im Zentrum des Küstengebiets getötet worden und weitere in Khan Younis im Süden. Zuvor hatte Israels Militär vor der geplanten Offensive in Rafah dem Kriegskabinett seine weiteren Einsatzpläne vorgelegt.

Raser-Autos können ab 1. März enteignet werden

Wien - Mit der 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) kann ab 1. März 2024 bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von über 80 km/h im Ortsgebiet und 90 km/h außerorts das Auto beschlagnahmt und in weiterer Folge auch versteigert werden. Gibt es bereits eine einschlägige Vorstrafe, etwa durch die Teilnahme an illegalen Autorennen, sind Beschlagnahme und Verfall schon bei einer Überschreitung von mehr als 60 km/h innerorts und 70 km/h außerorts möglich, erinnerte der ÖAMTC.

Cholera-Verdacht: Kreuzfahrtschiff vor Mauritius gestrandet

Port Louis - Vor der ostafrikanischen Insel Mauritius sitzen mehr als 3.000 Menschen wegen des Verdachts auf einen möglichen Cholera-Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs fest. Nach einer Reihe von Magen-Darm-Erkrankungen an Bord der "Norwegian Dawn" verweigerten die Behörden in Mauritius dem Schiff das für Sonntag geplante Anlegen im Hafen der Hauptstadt Port Louis, nachdem zuvor schon die französische Insel La R�union das Schiff abgewiesen hatte.

Kind in NÖ in Hundebox gesperrt: Prozess startet am Montag

Krems - Im Fall um einen heute 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, startet am Montag am Landesgericht Krems ein auf drei Tage anberaumter Geschworenenprozess. Der 33-jährigen Hauptangeklagten wird u.a. versuchter Mord angelastet, einer möglichen Komplizin (40) Bestimmung zur fortgesetzten Gewaltausübung. Der Kern der Vorwürfe wird Verteidigerangaben zufolge bestritten. Urteile dürften am Donnerstag fallen.

