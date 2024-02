Keine Spur von Vater nach Tötungsdelikt in Wien-Landstraße

Wien - Vom Ehemann bzw. Vater der in einer Wohnung in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße gewaltsam zu Tode gebrachten 51-jährigen Frau und der 13 Jahre Tochter des Paares fehlt weiterhin jede Spur. Der 53-Jährige ist seit dem Auffinden der Leichen Freitagfrüh wie von der Bildfläche verschwunden. Er gilt in dem Tötungsdelikt als Hauptverdächtiger, die Fahndung nach dem Mann läuft auf Hochtouren, bekräftigte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger.

Ungarns Parlament stimmt über Schwedens NATO-Beitritt ab

Budapest - 21 Monate nach Antragstellung dürfte Schweden die letzte große Hürde auf dem steinigen Weg in die NATO nehmen. Das ungarische Parlament will am Montag in seiner ersten Plenarsitzung nach der Rückkehr aus der Winterpause über den schwedischen NATO-Beitrittsantrag befinden. Da die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban nach langer Blockade jüngst ihre Unterstützung für die Ratifizierung des Antrags signalisiert hat, ist eine Zustimmung des Parlaments zu erwarten.

Klimaaktivisten blockieren A23 und Kreuzung in Wien

Wien - Die Südosttangente (A23) bei der Hanssonkurve Richtung Norden und die Kreuzung der Laxenburger Straße mit der Raxstraße in Wien-Favoriten sind Montagfrüh von Klimaaktivistinnen und -aktivisten blockiert worden. Die Regierung habe auf die Forderung nach einem Grundrecht auf Klimaschutz nicht reagiert, "darum protestieren wir heute", schreib die "Letzte Generation" auf X (vormals Twitter). Laut ÖAMTC kam es auf der A23 zu vier bis fünf Kilometern Stau, "Tendenz steigend".

Palästinensischer Premier Shtayyeh reichte Rücktritt ein

Ramallah - Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh tritt zurück. Er habe sein Rücktrittsgesuch an Präsident Mahmoud Abbas übergeben, sagte der Regierungschef der Palästinensischen Autonomiegebiete am Montag auf einer Pressekonferenz. Er wolle mit seinem Schritt die Bildung eines breiten Konsenses in der palästinensischen Bevölkerung über politische Vereinbarungen nach dem Krieg Israels gegen die militante Hamas im Gazastreifen erleichtern.

Mehr als 90 bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet

Tel Aviv/Doha - Vor der erwarteten Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens hat Israels Armee einen Plan für Zivilistenevakuierungen aus Kampfgebieten vorgelegt. Das Militär präsentierte dem Kriegskabinett "einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung aus Kampfgebieten im Gazastreifen und den weiteren Einsatzplan", erklärte das Büro von Premier Benjamin Netanyahu am Montag. Bei nächtlichen Angriffen Israels wurden nach Hamas-Angaben mindestens 92 Menschen im Gazastreifen getötet.

Freigelassener Österreicher will Afghanistan wieder besuchen

Doha/Kabul - Nach neun Monaten in Taliban-Haft hat der Österreicher Herbert F. offenbar noch nicht genug von Afghanistan. "Ich denke, es war Pech, aber ich möchte es wieder besuchen", sagte F. nach Angaben des Senders Al Jazeera am Sonntagabend (Ortszeit) bei seiner Ankunft in Doha. "Es gab einige nette Leute dort, aber auch einige dumme Leute. Das tut mir Leid", sagte er über die Personen, die ihn gefangen gehalten hatten. Das Emirat Katar hatte die Freilassung des Mannes vermittelt.

Nehammer reist zu Ukraine-Sondergipfel nach Paris

Paris/Wien - Um anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Aggression ein Zeichen gegen die "Ukraine-Müdigkeit" im Westen zu setzen, veranstaltet der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag einen Unterstützungsgipfel für die Ukraine. Insgesamt werden rund 20 Staats- und Regierungschefs erwartet. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird teilnehmen. Die Konferenz im Elysee-Palast beginnt um 17:00 Uhr und wird laut einem Sprecher Macrons "so lange wie nötig" dauern.

Wichtige Gläubigertermine bei Signa Prime und Development

Wien - Der Montag wird ein weiterer spannender Tag für die zerbröckelnde Signa-Gruppe. Am Nachmittag stehen die beiden Prüfungstagsatzungen für die Luxusimmo-Gesellschaft Signa Prime und für die Entwicklungsfirma Signa Development an. Gläubigerschützer erwarten dort Signale der Insolvenzverwalter, ob die Sanierung planmäßig läuft oder nicht. Eine finale Einschätzung, ob diese gelingen kann, erwarten sie erst kurz vor der Abstimmung über den Sanierungsplan am 18. März.

