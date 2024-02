Frau in NÖ getötet - Verdächtiger in Polizeigewahrsam

Eschenau - Ein Mann soll Montagfrüh seine Ehefrau in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) getötet haben. Der Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben. "Der Beschuldigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen. Der Verdächtige befand sich laut Schwaigerlehner in Polizeigewahrsam, wie auch die "NÖN" online berichteten.

Keine Spur von Vater nach Tötungsdelikt in Wien-Landstraße

Wien - Vom Ehemann bzw. Vater der in einer Wohnung in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße gewaltsam zu Tode gebrachten 51-jährigen Frau und der 13 Jahre Tochter des Paares fehlt weiterhin jede Spur. Der 53-Jährige ist seit dem Auffinden der Leichen Freitagfrüh wie von der Bildfläche verschwunden. Er gilt in dem Tötungsdelikt als Hauptverdächtiger, die Fahndung nach dem Mann läuft auf Hochtouren, bekräftigte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger.

Ungarns Parlament stimmt über Schwedens NATO-Beitritt ab

Budapest - 21 Monate nach Antragstellung dürfte Schweden die letzte große Hürde auf dem steinigen Weg in die NATO nehmen. Das ungarische Parlament will am Montag in seiner ersten Plenarsitzung nach der Rückkehr aus der Winterpause über den schwedischen NATO-Beitrittsantrag befinden. Da die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban nach langer Blockade jüngst ihre Unterstützung für die Ratifizierung des Antrags signalisiert hat, ist eine Zustimmung des Parlaments zu erwarten.

Israel bombardierte erstmals Osten des Libanon

Beirut/Tel Aviv - Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs hat Israel Sicherheitskreisen zufolge auch den Osten des Libanon bombardiert. Die Gegend um die Stadt Baalbek sei bei mindestens zwei simultan ausgetragenen israelischen Angriffen getroffen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Insidern. Israels Armee teilte mit, es greife derzeit "Hisbollah-Terror-Ziele tief im Libanon" an. Weitere Details nannte das Militär nicht. Von der Hisbollah lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Mehr als 90 bewaffnete Palästinenser im Gazastreifen getötet

Tel Aviv/Doha - Vor der erwarteten Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens hat Israels Armee einen Plan für Zivilistenevakuierungen aus Kampfgebieten vorgelegt. Das Militär präsentierte dem Kriegskabinett "einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung aus Kampfgebieten im Gazastreifen und den weiteren Einsatzplan", erklärte das Büro von Premier Benjamin Netanyahu am Montag. Bei nächtlichen Angriffen Israels wurden nach Hamas-Angaben mindestens 92 Menschen im Gazastreifen getötet.

Palästinensischer Premier Shtayyeh reichte Rücktritt ein

Ramallah - Der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiegebiete, Mohammed Shtayyeh, hat am Montag in Ramallah seinen Rücktritt eingereicht. Er erklärte während einer Kabinettssitzung, Grund für den Schritt seien die jüngsten Entwicklungen in der Region, einschließlich des Gaza-Kriegs. Es hatte seit längerem Berichte über einen solchen Schritt Shtayyehs gegeben.

Kind in NÖ in Hundebox gesperrt: Prozess in Krems gestartet

Krems - In der Causa um einen nunmehr 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, ist am Montag unter regem Medieninteresse ein dreitägiger Geschworenenprozess gestartet. Der 33-jährigen Hauptangeklagten wird u.a. versuchter Mord vorgeworfen, sie bekannte sich teilschuldig. Einer möglichen Komplizin (40) wird Bestimmung zur fortgesetzten Gewaltausübung angelastet, die Vorwürfe wurden bestritten.

Wichtige Gläubigertermine bei Signa Prime und Development

Wien - Der Montag wird ein weiterer spannender Tag für die zerbröckelnde Signa-Gruppe. Am Nachmittag stehen die beiden Prüfungstagsatzungen für die Luxusimmo-Gesellschaft Signa Prime und für die Entwicklungsfirma Signa Development an. Gläubigerschützer erwarten dort Signale der Insolvenzverwalter, ob die Sanierung planmäßig läuft oder nicht. Eine finale Einschätzung, ob diese gelingen kann, erwarten sie erst kurz vor der Abstimmung über den Sanierungsplan am 18. März.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

