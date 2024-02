Team: Nawalny hätte durch Austausch freikommen sollen

Moskau - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hätte im Rahmen eines Gefangenenaustauschs westlicher Staaten mit Russland freikommen sollen. Kreml-Chef Wladimir Putin sei ein entsprechendes Angebot gemacht worden, sagte die Nawalny-Unterstützerin Maria Pewtschich am Montag in Moskau. Im Gegenzug hätte der in Deutschland inhaftierte "Tiergarten-Mörder" Wadim Krasikow nach Russland zurückkehren sollen. Putin hatte jüngst Tauschbereitschaft für Krasikow angedeutet.

Frau in NÖ getötet - Verdächtiger in Polizeigewahrsam

Eschenau - Ein Mann soll Montagfrüh seine Ehefrau in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) getötet haben. Der Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben. "Der Beschuldigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen. Der Verdächtige befand sich laut Schwaigerlehner in Polizeigewahrsam, wie auch die "NÖN" online berichteten.

Prozess um Kind in Hundebox in Niederösterreich gestartet

Krems - In der Causa um einen nunmehr 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, ist am Montag unter regem Medieninteresse ein dreitägiger Geschworenenprozess gestartet. Der 33-jährigen Hauptangeklagten wird u.a. versuchter Mord vorgeworfen, sie bekannte sich teilschuldig. Einer möglichen Komplizin wird Bestimmung zur fortgesetzten Gewaltausübung angelastet, was von der 40-Jährigen bestritten wird.

Israel bombardierte erstmals Osten des Libanon - Zwei Tote

Beirut/Tel Aviv - Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs ist Insidern zufolge auch der Osten des Libanon von Israel bombardiert worden. Dabei seien mindestens zwei Mitglieder der Hisbollah getötet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von zwei libanesischen Insidern. Demnach ereignete sich der Angriff in der Nähe der Stadt Baalbek. Die Gegend war Sicherheitskreisen zufolge Ziel von mindestens zwei simultan ausgetragenen israelischen Angriffen.

ÖVP-Kandidatinnen und Kandidaten für EU-Wahl präsentiert

Wien - Die ÖVP hat ihre Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Europaparlament am 9. Juni vorgestellt. Insgesamt 42 Personen haben sich aufgestellt, Spitzenkandidat Reinhold Lopatka steht schon seit längerem fest. Hinter ihm kandidieren die amtierende Delegationsleiterin Angelika Winzig, Alexander Bernhuber, Sophia Kircher und Lukas Mandl. Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer sprach bei der Präsentation am Montag von einem starken, hoch motivierten Team.

Freigelassener Österreicher will nicht mehr nach Afghanistan

Doha/Kabul - Entgegen ursprünglichen Angaben nach seiner Freilassung will der Österreicher Herbert F. Afghanistan doch nicht noch einmal besuchen. "Ich denke, es war Pech, aber zum Wohl meiner Familie möchte ich nicht mehr hinreisen", sagte der 84-Jährige nach Angaben der Kronen Zeitung (Onlineausgabe) am Montag bei seiner Ankunft in Wien. Beim Zwischenstopp in Katar hatte er vor internationalen Medien noch gemeint: "Ich denke, es war Pech, aber ich möchte es wieder besuchen."

Österreichische Außenwirtschaft im Aufwind

Wien - Die Aussichten für die österreichische Außenwirtschaft sind nach einem schwierigen Jahr 2023 wieder besser. Der "Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft" (FIW) prognostiziert für 2024 ein preisbereinigtes Exportwachstum von 2,2 Prozent. Im Jahr 2025 sollen die Güterexporte preisbereinigt um 3,2 Prozent zulegen, teilten die Wirtschaftsforscher am Montag in einer Aussendung mit. Getragen werde das zusätzliche Wachstum von der dynamischen Entwicklung der Warenexporte.

Wiener Ballsaison brach alle Rekorde

Wien - Die Wiener Ballsaison 2023/24 war die bisher erfolgreichste. Laut Wiener Wirtschaftskammer wurden rund 560.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, die für mehr als 185 Mio. Euro Umsatz sorgten. Damit seien die Bestwerte aus dem Vorjahr noch einmal übertroffen worden, hieß es am Montag. Die größten und bekanntesten Veranstaltungen waren dabei schon Anfang Jänner so gut wie ausverkauft. Für den Rekord sorgten nicht zuletzt die Gäste aus dem Ausland.

