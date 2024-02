Team: Nawalny hätte durch Austausch freikommen sollen

Moskau - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hätte im Rahmen eines Gefangenenaustauschs westlicher Staaten mit Russland freikommen sollen. Kreml-Chef Wladimir Putin sei ein entsprechendes Angebot gemacht worden, sagte die Nawalny-Unterstützerin Maria Pewtschich am Montag in Moskau. Im Gegenzug hätte der in Deutschland inhaftierte "Tiergarten-Mörder" Wadim Krasikow nach Russland zurückkehren sollen. Putin hatte jüngst Tauschbereitschaft für Krasikow angedeutet.

84-Jährige in NÖ getötet - 93-Jähriger unter Verdacht

Eschenau - Ein 93-Jähriger soll Montagfrüh seine 84-jährige Partnerin in einem Wohnhaus in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) erschossen haben. Der betagte Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben. Der Pensionist wurde laut Exekutive mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen.

Gläubiger wollen von der Signa Prime rund 6,3 Mrd. Euro

Wien - Die Gläubiger der Signa Prime haben Forderungen von rund 6,3 Mrd. Euro angemeldet, wie aus einer Pressemitteilung des Sanierungsverwalters Norbert Abel hervorgeht. Von den bisher 219 Forderungsanmeldungen wurden nur rund 2,6 Mrd. Euro anerkannt. Die Passiva dürften sich um noch nicht angemeldete Intercompany-Forderungen der Signa Prime-Unternehmensgruppe "substantiell erhöhen", während die geplanten Immobilienverkäufe die Passivaseite "noch deutlich verringern" dürften.

Israel bombardierte erstmals Osten des Libanon - Zwei Tote

Beirut/Tel Aviv - Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs ist Insidern zufolge auch der Osten des Libanon von Israel bombardiert worden. Dabei seien mindestens zwei Mitglieder der Hisbollah getötet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von zwei libanesischen Insidern. Demnach ereignete sich der Angriff in der Nähe der Stadt Baalbek. Die Gegend war Sicherheitskreisen zufolge Ziel von mindestens zwei simultan ausgetragenen israelischen Angriffen.

ÖVP-Kandidatinnen und Kandidaten für EU-Wahl präsentiert

Wien - Die ÖVP hat ihre Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Europaparlament am 9. Juni vorgestellt. Insgesamt 42 Personen haben sich aufgestellt, Spitzenkandidat Reinhold Lopatka steht schon seit längerem fest. Hinter ihm kandidieren die amtierende Delegationsleiterin Angelika Winzig, Alexander Bernhuber, Sophia Kircher und Lukas Mandl. Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer sprach bei der Präsentation am Montag von einem starken, hoch motivierten Team.

Eltern bleiben nach Tod eines Babys in Wien in U-Haft

Wien - Die unter Mordverdacht stehenden Eltern eines Anfang Februar in Wien vermutlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Säuglings bleiben in U-Haft. Das teilte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, Montagmittag auf APA-Anfrage mit. Die bisherigen Haftgründe - Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr - blieben weiter aufrecht, die U-Haft sei daher um vier Wochen verlängert worden, sagte Salzborn.

Japan überholt Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft

Berlin - Wie gewonnen, so zerronnen: Deutschland muss seinen frisch erworbenen Titel als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach Prognose des Industrieländerklubs OECD heuer wieder abtreten. Japan werde voraussichtlich vorbeiziehen, sagte der Deutschland-Experte der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Robert Grundke, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Österreichische Außenwirtschaft im Aufwind

Wien - Die Aussichten für die österreichische Außenwirtschaft sind nach einem schwierigen Jahr 2023 wieder besser. Der "Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft" (FIW) prognostiziert für 2024 ein preisbereinigtes Exportwachstum von 2,2 Prozent. Im Jahr 2025 sollen die Güterexporte preisbereinigt um 3,2 Prozent zulegen, teilten die Wirtschaftsforscher am Montag in einer Aussendung mit. Getragen werde das zusätzliche Wachstum von der dynamischen Entwicklung der Warenexporte.

