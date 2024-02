Orban sichert Zustimmung für NATO-Beitritt Schwedens zu

Budapest - Kurz vor der Abstimmung des ungarischen Parlaments über einen NATO-Beitritt Schwedens hat Ministerpräsident Viktor Orban diesem Vorhaben seine Unterstützung zugesichert. "Heute werden wir (...) Schwedens NATO-Beitritt unterstützen", sagte der rechtspopulistische Politiker zu Beginn der Plenarsitzung. Zugleich bekräftigte Orban, dass er im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine "keine militärische Lösung" sehe, sondern nur ein Ende des Kriegs auf dem Verhandlungswege.

Frau in NÖ getötet, 93-Jähriger nach Suizidversuch im Spital

Eschenau - Ein 93-Jähriger soll am Montag seine 84-jährige Partnerin in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) erschossen haben. Der Verdächtige soll danach einen Suizidversuch unternommen haben. Der Pensionist wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Gefunden wurde ein gemeinsamer Abschiedsbrief, dieser "muss noch auf seine Echtheit überprüft werden", sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage.

Gläubiger wollen rund 6,3 Mrd. Euro von der Signa Prime

Wien - Die Gläubiger der Signa Prime haben Forderungen von rund 6,3 Mrd. Euro angemeldet, wie aus einer Pressemitteilung des Sanierungsverwalters Norbert Abel hervorgeht. Von den bisher 219 Forderungsanmeldungen wurden nur rund 2,6 Mrd. Euro anerkannt. Die Passiva dürften sich um noch nicht angemeldete Intercompany-Forderungen der Signa Prime-Unternehmensgruppe "substantiell erhöhen", während die geplanten Immobilienverkäufe die Passivaseite "noch deutlich verringern" dürften.

Team: Nawalny hätte durch Austausch freikommen sollen

Moskau - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hätte im Rahmen eines Gefangenenaustauschs westlicher Staaten mit Russland freikommen sollen. Kreml-Chef Wladimir Putin sei ein entsprechendes Angebot gemacht worden, sagte die Nawalny-Unterstützerin Maria Pewtschich am Montag in Moskau. Im Gegenzug hätte der in Deutschland inhaftierte "Tiergarten-Mörder" Wadim Krasikow nach Russland zurückkehren sollen. Putin hatte jüngst Tauschbereitschaft für Krasikow angedeutet.

Prozess um Kind in Hundebox in Niederösterreich gestartet

Krems - In der Causa um einen nunmehr 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, ist am Montag unter regem Medieninteresse ein dreitägiger Geschworenenprozess gestartet. Der 33-jährigen Hauptangeklagten wird u.a. versuchter Mord vorgeworfen, sie bekannte sich teilschuldig. Einer möglichen Komplizin wird Bestimmung zur fortgesetzten Gewaltausübung angelastet, was von der 40-Jährigen bestritten wird.

Palästinensischer Premier Shtayyeh reichte Rücktritt ein

Ramallah - Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh tritt zurück und will so den Weg zu einem breiten Konsens in der Bevölkerung über die politische Entwicklung nach dem Krieg im Gazastreifen bereiten. Er habe sein Rücktrittsgesuch Präsident Mahmoud Abbas übermittelt, erklärte Shtayyeh, ein Politiker der Fatah, am Montag vor seinem Kabinett. Abbas muss dem Gesuch zustimmen, womöglich bittet er Shtayyeh, geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis die Nachfolge geklärt ist.

Porr-Chef warnt vor extremer Wohnungsnot

Wien - Am Wohnungsmarkt brennt der Hut. Leistbarer Wohnraum wird zunehmend knapp. Die Sozialpartner tüfteln derzeit an einem Baupaket, um die Errichtung neuer Wohnungen in Schwung zu bringen, das Angebot dadurch wieder zu vergrößern und die Preise in den Griff zu bekommen. "Es ist höchste Eisenbahn Maßnahmen zu setzen, um den leistbaren Wohnraum anzukurbeln", warnte Porr-Konzernchef Karl-Heinz Strauss am Montag vor extremer Wohnungsnot. "Die Mieten werden brutal steigen."

Pressl neuer Gemeindebund-Präsident

Wien - Der Bürgermeister von Ardagger in Niederösterreich, Johannes Pressl, ist am Montag zum Präsidenten des Gemeindebunds gewählt worden. Beim Bundesvorstand erhielt der 53-Jährige 94,4 Prozent der Stimmen, teilte der Gemeindebund in einer Aussendung mit. Wahlberechtigt waren insgesamt 54 anwesende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die über die jeweiligen Landesverbände parteiübergreifend nominiert wurden.

Wiener Börse tritt im Verlauf auf der Stelle

Wien - Der heimische Leitindex ATX notierte am frühen Montagnachmittag mit plus 0,03 % auf 3.385,80 Zähler kaum verändert. Auch das europäische Umfeld fand noch keine klare Richtung. Laut Marktbeobachtern agieren die Investoren im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden Inflationsdaten aus Europa und den USA vorsichtig. Datenseitig finden sich heute keinen wichtigen Veröffentlichungen auf der Agenda. Zudem blieb die Meldungslage zu den Unternehmen sehr dünn.

