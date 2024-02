Macron schließt westliche Soldaten in Ukraine nicht aus

Paris/Wien - Um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, schließt der französische Präsident Emmanuel Macron auch den Einsatz von Bodentruppen durch sein Land nicht mehr aus. Bei einem Treffen von über 20 Staats- und Regierungschefs am Montag in Paris habe es zwar keine Einigkeit zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden, sagte Macron nach Abschluss der Ukraine-Hilfskonferenz.

Schallenberg beginnt Nahost-Reise in Israel

Tel Aviv/Jerusalem - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bricht am Dienstag zu einer viertägigen Nahost-Reise auf, die ihn nach Israel, Palästina, Jordanien und in den Libanon führen wird. Erster Programmpunkt ist am Dienstagnachmittag ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz in Tel Aviv. Dort wird Schallenberg am Abend auch mit Gilad Korngold sprechen, dem Vater der israelisch-österreichischen Geisel Tal Shoham.

Humanitäre Lieferungen für Gaza im Februar halbiert

Gaza - Die Menge der Hilfslieferungen für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen hat sich nach UN-Angaben im Februar im Vergleich zum Vormonat halbiert. "Die Hilfe hätte gesteigert und nicht vermindert werden müssen, angesichts der enormen Bedürfnisse von zwei Millionen Palästinensern in furchtbaren Lebensbedingungen", erklärte Philippe Lazzarini, der Chef des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), am Montag auf der Plattform X (vormals Twitter).

Babler für Doskozil fix SPÖ-Kandidat bei Nationalratswahl

Eisenstadt - Der burgenländische Landesparteivorsitzende Hans Peter Doskozil geht davon aus, dass unabhängig vom Abschneiden bei der EU-Wahl im Juni der Spitzenkandidat der SPÖ bei der Nationalratswahl Andreas Babler heißt. Der erste Platz bei der Nationalratswahl und auch die von ihm präferierte Koalitionsvariante mit Grünen und NEOS werde schwierig zu erreichen sein, räumte Doskozil im APA-Interview ein, dies müsse jedoch das Ziel sein. Für ihn ist das Thema Bundespolitik erledigt.

Regierung will Wohnbau-Paket präsentieren

Wien - Die Regierung hat sich offenbar auf die seit längerem in Diskussion stehende Wohn- und Bau-Offensive verständigt. Nach Informationen der APA soll bereits am heutigen Dienstag eine Präsentation der Pläne erfolgen. Details waren vorerst unklar.

6.000 Euro Disziplinarstrafe für Cobra-Beamten

Wien - In der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) waren im Vorjahr die Amtsmissbrauch-Ermittlungen gegen diesen - es ging um Interventionsvorwürfe - eingestellt worden. Einer der beiden involvierten Beamten ist nun aber im Disziplinarverfahren zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt worden, berichtete die "Presse" in ihrer Dienstag-Ausgabe.

Vorwahlen für US-Präsidentschaftswahl im US-Staat Michigan

Washington/Lansing (Michigan) - Die Präsidentschaftsvorwahlen in den USA werden am Dienstag mit Abstimmungen der Republikaner und Demokraten im Bundesstaat Michigan fortgesetzt. Bei den oppositionellen Republikanern ist Ex-Präsident Donald Trump auf dem Weg zur erneuten Präsidentschaftskandidatur kaum noch aufzuhalten, nachdem er seine stärkste parteiinterne Rivalin Nikki Haley sogar in deren Heimatstaat South Carolina am Samstag klar besiegt hatte.

Deutscher Verteidigungsminister Pistorius besucht Tanner

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) empfängt am Dienstag ihren deutschen Ressortkollegen Boris Pistorius in Wien. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren werden die beiden Minister eine Reihe von Themen besprechen, das europäische Luftverteidigungssystem Sky Shield, die EU-Militärmission Aspides im Roten Meer gegen Angriffe der Houthi-Rebellen und die schnelle EU-Eingreiftruppe (Rapid Deployment Capacity), hieß es am Montag aus dem Verteidigungsministerium.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red