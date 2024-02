Biden: Israel hat Waffenruhe über Ramadan zugestimmt

New York/Paris - Israel hat nach den Worten von US-Präsident Joe Biden zugestimmt, sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan nicht an Kämpfen im Gazastreifen zu beteiligen. Der Ramadan beginnt am Abend des 10. März und endet am Abend des 9. April. Israel habe sich auch verpflichtet, die Evakuierung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten zu ermöglichen, bevor es seinen Kampf gegen die Hamas dort verstärke, sagte Biden in einem Interview des Senders NBC.

Macron schließt westliche Soldaten in Ukraine nicht aus

Paris/Wien - Um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen, schließt der französische Präsident Emmanuel Macron auch den Einsatz von Bodentruppen durch sein Land nicht mehr aus. Bei einem Treffen von über 20 Staats- und Regierungschefs am Montag in Paris habe es zwar keine Einigkeit zum Einsatz von Bodentruppen gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden, sagte Macron nach Abschluss der Ukraine-Hilfskonferenz.

Regierung präsentiert heute Mittag Wohnpaket in Floridsdorf

Wien - Die Bundesregierung reagiert auf die Flaute im Wohnbau und präsentiert heute Mittag ihr Wohnpaket. In Wien-Floridsdorf bei der Baustelle des Wohnviertels "Am Hirschfeld" werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie Vertreter des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) Journalisten Rede und Antwort stehen, empfohlen wird für den kurzfristig angesetzten Medientermin festes Schuhwerk.

Babler für Doskozil fix SPÖ-Kandidat bei Nationalratswahl

Eisenstadt - Der burgenländische Landesparteivorsitzende Hans Peter Doskozil geht davon aus, dass unabhängig vom Abschneiden bei der EU-Wahl im Juni der Spitzenkandidat der SPÖ bei der Nationalratswahl Andreas Babler heißt. Der erste Platz bei der Nationalratswahl und auch die von ihm präferierte Koalitionsvariante mit Grünen und NEOS werde schwierig zu erreichen sein, räumte Doskozil im APA-Interview ein, dies müsse jedoch das Ziel sein. Für ihn ist das Thema Bundespolitik erledigt.

Leichen von Opfern nach Doppelmord in Australien gefunden

Sydney - Nach dem aufsehenerregenden Doppelmord an einem australischen TV-Journalisten und seinem Freund in Sydney sind die Leichen der Opfer gefunden worden. "Wir sind überzeugt, Luke und Jesse gefunden zu haben", sagte die Polizeichefin des Bundesstaates New South Wales, Karen Webb, am Dienstag. Die Leichen des 26-jährigen Promi-Journalisten Jesse Baird und des 29-jährigen Flugbegleiters Luke Davies wurden in einer ländlichen Gegend ca. zwei Autostunden entfernt von Sydney entdeckt.

40 Prozent der heimischen Erwachsenen mit Burn-Out-Anzeichen

Wien - Die österreichische Gesellschaft sollte mehr auf die psychische Gesundheit achten. Eine wissenschaftliche Untersuchung hat ergeben, dass mehr als 40 Prozent der Erwachsenen Anzeichen des Burn-Out-Syndroms aufweisen. Das sei keine "Modeerscheinung", sondern ein ernst zu nehmendes Problem, betonte der Wiener Psychiater Michael Musalek gegenüber der APA nach einem Symposium am Wochenende.

Holländischer Häftling in Wien-Schwechat geschnappt

Wien/Schwechat/Amsterdam - Zielfahndern des Bundeskriminalamts (BK) ist erst vor weniger als zwei Wochen ein besonderer Coup gelungen: Die Kriminalisten schnappten einen in Holland ausgebrochenen und hochgefährlichen Häftling am Flughafen in Wien-Schwechat nur 1,5 Stunden nach Übernahme des Falles. Vor Übertritt der österreichischen Grenze hatte sich der psychisch kranke Intensivtäter zwei Tage auf der Flucht befunden, erklärte der Leiter der Abteilung der APA in einem Hintergrundgespräch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red