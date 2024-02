Biden: Israel könnte Waffenruhe über Ramadan zustimmen

New York/Paris - Israel hat nach den Worten von US-Präsident Joe Biden zugestimmt, sich während des muslimischen Fastenmonats Ramadan nicht an Kämpfen im Gazastreifen zu beteiligen. "Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind", sagte Biden am Montag bei einem Besuch in New York. "Meine Hoffnung ist, dass wir bis zum nächsten Montag eine Feuerpause haben." Zugleich betonte der US-Präsident, dass es bisher noch keine Einigung gebe.

Kreml: Bodentruppen "nicht im Interesse" westlicher Länder

Paris - Eine Entsendung von Truppen in die Ukraine wäre nach Worten des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow "nicht im Interesse" westlicher Länder. "Das ist absolut nicht im Interesse dieser Länder, darüber müssen sie sich bewusst sein", sagte Peskow am Dienstag in Reaktion auf eine Äußerung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Mehrere EU-Länder kritisierten indes die Aussage Macrons. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) verlangte eine "diplomatische Perspektive".

RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen

Berlin - Die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette ist festgenommen worden. Die 65-Jährige sei am Montag in der deutschen Hauptstadt Berlin gefasst worden, nähere Informationen zu den genauen Umständen lägen nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden am Dienstag. Klette wird zur dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF) gezählt. Ihr wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

Grippe-Durchimpfungsrate bleibt auf niedrigem Niveau

Wien - Die Durchimpfungsrate gegen Influenza bleibt in Österreich weiter auf einem sehr niedrigen Niveau und ist im Vergleich zur Vorsaison sogar leicht gesunken. Das stellte der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Dienstag in einer Aussendung fest. Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden damit bei weitem nicht erreicht. Der ÖVIH errechnete für Österreich in dieser Saison eine Durchimpfungsrate von lediglich 13,35 Prozent.

Grazer AVL kündigt 70 Mitarbeiter und spart 130 Stellen ein

Graz - Der steirische Technologiekonzern AVL List wird noch im März am Hauptsitz in Graz 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen sowie bis Jahresende weitere 130 Jobs nicht besetzen, die beispielsweise durch Pensionierungen frei werden. Das hat das Unternehmen am Dienstag gegenüber der APA bekannt gegeben. Neben den rund 200 eingesparten Stellen wurde mit dem Betriebsrat auch eine Einigung erzielt: Die Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel soll angewandt werden.

Kreuzfahrtpassagiere können nach Cholera-Verdacht von Bord

Port Louis - Nach der Cholera-Entwarnung an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Norwegian Dawn" vor Mauritius haben die ersten Passagiere das Schiff verlassen. Sie traten ihre ursprünglich für Sonntag geplante Heimreise an. "Die Einwanderungsbehörden sind noch am Montagabend an Bord gekommen, so dass die ersten Leute von Bord gehen konnten, wenn sie es wollten", sagte der Passagier Clyde Bastienne aus Mauritius, der mit seiner Tochter von Südafrika über Madagaskar nach Mauritius gereist war.

Schätzung: Jeder zehnte Bub erlebt sexualisierte Gewalt

Wien - Geschätzt jeder zehnte Bub wird in Österreich bis zum 18. Lebensjahr Opfer sexualisierter Gewalt. Obwohl diese Zahl sehr hoch ist und die Übergriffe oft schwerste Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben, ist das Thema immer noch tabuisiert. Bei einem Fach-Kongress am Montag in Wien will die Männerberatung unter der zentralen Botschaft "Hinschauen und zuhören" den Fokus auf die männlichen Opfer richten.

Anstieg bei den Nächtigungen in bisheriger Wintersaison

Wien - Die bisherige Wintersaison ist für die heimischen Tourismusbetriebe gut gelaufen. Zwischen November und Jänner stiegen die Nächtigungen österreichweit um 4,4 Prozent auf 32,05 Millionen, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. "Der Zuwachs geht vor allem auf Gäste aus dem Ausland zurück, auf die drei Viertel der Nächtigungen entfallen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag laut einer Aussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red