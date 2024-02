Klare Vorwahl-Siege für Trump und Biden in Michigan

Washington/Lansing (Michigan) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat Michigan wie erwartet gewonnen. Das berichteten die US-Sender CNN und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eigene Prognosen. Trump lag nach Auszählung von rund zehn Prozent der Stimmen gut 30 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin Nikki Haley. Präsident Joe Biden fuhr bei den Demokraten trotz Proteststimmen ebenfalls einen Sieg ein.

Schallenberg in Israel, Palästina und Jordanien

Jerusalem/Ramallah - Drei Länder an einem Tag: Mit einem dicht gedrängten Programm setzt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch seine Nahost-Reise fort. Nach einem Termin mit dem israelischen Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi besucht er am Nachmittag das palästinensische Verwaltungszentrum Ramallah und am Abend die jordanische Hauptstadt Amman.

Jugendliche in Graz wegen Mordversuchs verurteilt

Graz/Linz - Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger sind am Dienstagabend im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Sie sollen im August 2023 in Linz in einem Lokal die Zeche geprellt und anschließend die Wirtin mit einem Auto überfahren haben. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Die Jugendliche wurde zu vier Jahren, ihr Begleiter als Beitragstäter zu 30 Monaten verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Radasztics bekam für fürhere Tätigkeit Disziplinarstrafe

Wien - Michael Radasztics, Richter im Falschaussage-Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und einstiger Staatsanwalt in der Eurofighter-Causa, ist im Mai 2023 zu einer Disziplinarstrafe verurteilt worden. Wie der "Kurier" am Dienstag online berichtete, wurde die Entscheidung des OLG Graz als zuständiges Disziplinargericht aber erst am vergangenen Montag im Rechtsinformationssystem (RIS) veröffentlicht - just drei Tage nach dem Urteil gegen Kurz.

Rund 15.000 Betretungsverbote in Österreich 2023

Wien - Österreichweit sind im vergangenen Jahr 15.115 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen worden. Diese Zahlen gab das Bundeskriminalamt auf APA-Anfrage bekannt. Die meisten davon entfielen dabei (sowohl absolut als auch pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner) auf das die Bundeshauptstadt Wien. Dort kam es im vergangenen Jahr zu insgesamt 4.272 Betretungsverboten bzw. 2,2 Betretungsverboten/1.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Hausärzte bekommen neue Ausbildung

Wien - Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch, dem einzigen Tag der Plenarwoche, die Hausarzt-Reform. Der Job soll durch die Einführung eines Facharztes bzw. einer Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin attraktiviert werden. Deutlich erweitert werden vom Nationalrat die Öffnungszeiten für Apotheken. Einen Bildungsbonus können künftig auch Bezieher von Sozialhilfe lukrieren.

