Rund 15.000 Betretungsverbote in Österreich 2023

Wien - Österreichweit sind im vergangenen Jahr 15.115 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen worden. Diese Zahlen gab das Bundeskriminalamt auf APA-Anfrage bekannt. Die meisten davon entfielen dabei (sowohl absolut als auch pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner) auf das die Bundeshauptstadt Wien. Dort kam es im vergangenen Jahr zu insgesamt 4.272 Betretungsverboten bzw. 2,2 Betretungsverboten/1.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Klare Vorwahl-Siege für Trump und Biden in Michigan

Washington/Lansing (Michigan) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat Michigan wie erwartet gewonnen. Laut Prognosen lag Trump nach Auszählung von rund 40 Prozent der Stimmen mit 67 Prozent gut 40 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin Nikki Haley. Bei den Demokraten fuhr Amtsinhaber Joe Biden ebenfalls einen Sieg ein, musste aber einen Warnschuss einstecken. Trotz fehlender Konkurrenz kam er nur auf 80 Prozent der Stimmen.

Schallenberg in Israel, Palästina und Jordanien

Jerusalem/Ramallah - Drei Länder an einem Tag: Mit einem dicht gedrängten Programm setzt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch seine Nahost-Reise fort. Nach einem Termin mit dem israelischen Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi besucht er am Nachmittag das palästinensische Verwaltungszentrum Ramallah und am Abend die jordanische Hauptstadt Amman.

Israels Armee kritisiert "Besessenheit mit Zivilbevölkerung"

Tel Aviv - Die israelische Armee hat wenig Verständnis für die Vorwürfe, die man ihr im Zusammenhang mit dem Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen macht. "Im Zweiten Weltkrieg hätten die Deutschen gewonnen, wenn man so gedacht hätte", kritisierte der israelische Armeesprecher Arye Shalicar im Gespräch mit österreichischen Journalisten die "Besessenheit mit der zivilen Bevölkerung". "Hätte es im Jahr 1944 Social Media gegeben, hätten die Nazis gewonnen."

Ukrainischer Präsident wirbt in Albanien um Unterstützung

Tirana - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Vorfeld einer Sicherheitskonferenz der westlichen Balkanländer zu einem Besuch in Albanien eingetroffen. Albaniens Außenminister Igli Hasani nannte die Ankunft des ukrainischen Staatschefs am Dienstagabend in Tirana "einen entscheidenden Moment für die Förderung der bilateralen Beziehungen und die Solidarität mit der Ukraine in ihrem heldenhaften Kampf gegen die russische Aggression".

Eigenes Elektroauto bei Apple vor Ende

Cupertino - Apple gibt laut Medienberichten die Entwicklung eines eigenen Elektroautos auf. Die zuletzt knapp 2.000 Mitarbeiter des Projekts seien am Dienstag von der Ankündigung überrascht worden, so der Finanzdienst Bloomberg und das "Wall Street Journal". Viele von ihnen sollten künftig an Künstlicher Intelligenz arbeiten, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Von Apple gab es zunächst keinen Kommentar zu dem Bericht.

Flugausfälle in Mexiko wegen Aschewolke am Popocatepetl

Mexiko-Stadt - In Mexiko ist es wegen einer 2.000 Meter hohen Aschewolke am Vulkan Popocat�petl zu zahlreichen Flugausfällen gekommen. Der internationale Flughafen von Mexiko-Stadt teilte am Dienstag im Onlinedienst X (vormals Twitter) mit, dass nationale und internationale Fluggesellschaften 22 Flüge gestrichen hätten, "weil bei Sicherheitskontrollen Asche gefunden" worden sei. Es sei aber nicht nötig, den Flugbetrieb einzustellen.

Radasztics bekam für frühere Tätigkeit Disziplinarstrafe

Wien - Michael Radasztics, Richter im Falschaussage-Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und einstiger Staatsanwalt in der Eurofighter-Causa, ist im Mai 2023 zu einer Disziplinarstrafe verurteilt worden. Wie der "Kurier" am Dienstag online berichtete, wurde die Entscheidung des OLG Graz als zuständiges Disziplinargericht aber erst am vergangenen Montag im Rechtsinformationssystem (RIS) veröffentlicht - just drei Tage nach dem Urteil gegen Kurz.

