Klare Vorwahl-Siege für Trump und Biden in Michigan

Washington/Lansing (Michigan) - Ex-US-Präsident Donald Trump hat auch die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im US-Staat Michigan gewonnen. Laut Prognosen lag Trump nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 68 Prozent gut 40 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin Nikki Haley. Bei den Demokraten fuhr Amtsinhaber Joe Biden ebenfalls einen Sieg ein, musste aber einen Denkzettel für seine Nahost-Politik einstecken. Trotz fehlender Konkurrenz kam er "nur" auf 80 Prozent der Stimmen.

Abgängiger Wiener mit kleinen Kindern wieder aufgetaucht

Wien - Ein 33-Jähriger und seine kleinen Kinder, die seit Montag nach einem Brand in der Familienwohnung in Wien-Floridsdorf als abgängig gegolten hatten, sind am Mittwoch wieder aufgetaucht. "Die Polizei konnte sie erreichen", sagte Sprecherin Barbara Gass der APA. Wo sich der fünfjährige Bub und das zwei Jahre alte Mädchen konkret befinden, ließ die Landespolizeidirektion Wien offen. "Sie sind jedoch gesund und wohlbehalten", sagte Gass. Die Suche werde damit eingestellt.

"Schreitag" gegen Femizide in Österreich geplant

Wien - Nach einer Reihe von Femiziden in Österreich hat der Frauenring gemeinsam mit anderen Organisationen zum landesweiten "Schreitag" gegen Frauenmorde aufgerufen. Der wortwörtliche Aufschrei in Trauerkleidung soll an diesem Freitag am Wiener Minoritenplatz und an anderen Orten in Österreich von 10.00 bis 11.00 Uhr stattfinden, hieß es am Mittwoch. Der Protest soll die Trauer über die getöteten Frauen zum Ausdruck bringen.

Regierung verkündet weitere Details zum Baupaket

Wien - Nach dem heutigen Ministerrat hat die Regierung weitere Details zum gestern angekündigten Paket zur Unterstützung der Baukonjunktur verkündet. Neben der Milliarde, die in die Errichtung und Sanierung von Wohnraum fließen soll, sollen beispielsweise die Länder mehr Kompetenzen bekommen. Sie sollen befähigt werden, Freizeitwohnungs-, Nebenwohnsitz- und Leerstandsabgaben einzuheben. Zudem wird der Wohnschirm aufgestockt und ein Handwerkerbonus aufgelegt.

Ukrainischer Präsident wirbt in Albanien um Unterstützung

Tirana - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Vorfeld einer Sicherheitskonferenz der westlichen Balkanländer zu einem Besuch in Albanien eingetroffen. Albaniens Außenminister Igli Hasani nannte die Ankunft des ukrainischen Staatschefs am Dienstagabend in Tirana "einen entscheidenden Moment für die Förderung der bilateralen Beziehungen und die Solidarität mit der Ukraine in ihrem heldenhaften Kampf gegen die russische Aggression".

AK will Drittel-Frauenquote in Vorständen großer Unternehmen

Wien - In den 200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs waren Anfang Jänner 531 von 605 Geschäftsführer-Positionen mit Männern besetzt. In den börsennotierten Unternehmen waren nur 26 von 223 Vorstandspositionen (11,7 Prozent) weiblich besetzt - zu wenige, meint die AK Wien und fordert einen gesetzlichen Mindestanteil von einem Drittel Frauen in börsennotierten Unternehmen mit drei oder mehr Vorständen.

Rund 15.000 Betretungsverbote in Österreich 2023

Wien - Österreichweit sind im vergangenen Jahr 15.115 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen worden. Diese Zahl gab das Bundeskriminalamt auf APA-Anfrage bekannt. Die meisten davon entfielen dabei (sowohl absolut als auch pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner) auf die Bundeshauptstadt Wien. Dort kam es im vergangenen Jahr zu insgesamt 4.272 Betretungsverboten bzw. 2,2 Betretungsverboten/1.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Hausärzte bekommen neue Ausbildung

Wien - Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch, dem einzigen Tag der Plenarwoche, die Hausarzt-Reform. Der Job soll durch die Einführung eines Facharztes bzw. einer Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin attraktiviert werden. Deutlich erweitert werden vom Nationalrat die Öffnungszeiten für Apotheken. Einen Bildungsbonus können künftig auch Bezieher von Sozialhilfe lukrieren.

