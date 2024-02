Vizekanzler Kogler nimmt in Rapid-Causa Sponsoren in Pflicht

Wien - Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat in der Causa um verunglimpfende Wortmeldungen aus dem Lager des SK Rapid nach dem gewonnenen Derby gegen die Austria die Sponsoren in die Pflicht genommen. Namentlich nannte der Politiker der Grünen im Ö1 Mittagsjournal am Mittwoch Rapids Hauptsponsor Wien Energie. Rapid-Spieler würden einen der wichtigsten öffentlichen Betriebe in der Bundeshauptstadt repräsentieren, "und dann kommt so etwas raus", sagte Kogler.

Regierung verkündet weitere Details zum Baupaket

Wien - Nach dem heutigen Ministerrat hat die Regierung weitere Details zum gestern angekündigten Paket zur Unterstützung der Baukonjunktur verkündet. Neben der Milliarde, die in die Errichtung und Sanierung von Wohnraum fließen soll, sollen beispielsweise die Länder mehr Kompetenzen bekommen. Sie sollen befähigt werden, Freizeitwohnungs-, Nebenwohnsitz- und Leerstandsabgaben einzuheben. Zudem wird der Wohnschirm aufgestockt und ein Handwerkerbonus aufgelegt.

Nawalny soll am Freitag in Moskau bestattet werden

Moskau - Das Begräbnis des in einem Straflager verstorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny soll am kommenden Freitag in Moskau stattfinden. Das teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch am Mittwoch auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Zunächst findet eine Abschiedsfeier in einer Kirche im südöstlichen Stadtteil Marjino um 14.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) statt. Nawalny wird auf dem nahe gelegenen Borisow-Friedhof beigesetzt, hieß es.

Nawalnaja: Putin kann nicht mit Sanktionen besiegt werden

Straßburg - Die Witwe des in Haft gestorbenen russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat vor Verhandlungen mit Präsident Wladimir Putin gewarnt. "Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutigen Monster", sagte Julia Nawalnaja am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Putin könne nur mit neuen Methoden besiegt werden, nicht aber mit Resolutionen oder Sanktionen, betonte sie mit Verweis auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

EU-Lieferkettengesetz verfehlt Mehrheit unter EU-Staaten

EU-weit/Brüssel - Das EU-Lieferkettengesetz hat erneut die benötigte qualifizierte Mehrheit unter den EU-Staaten verfehlt. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft am Mittwoch auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mit. Man prüfe jetzt, wie man die Vorbehalte mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsam mit dem EU-Parlament angehen könnte, heißt es in dem kurzen Statement.

Vermisster Eisläufer: Leiche im Neusiedler See gefunden

Illmitz - Im Fall des seit 15. Jänner am Neusiedler See vermissten Eisläufers ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Ein Fischer entdeckte den Toten am Schilfrand zwischen Podersdorf und Illmitz (Bezirk Neusiedl am See), bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht des ORF Burgenland. Ein DNA-Abgleich soll nun die Identität klären und Sicherheit bringen, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um den abgängigen 55-jährigen Niederösterreicher handelt.

Schallenberg mit großer Hilfszusage im Gepäck in Palästina

Jerusalem/Ramallah - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Mittwoch seine Nahost-Reise mit Besuchen in Palästina und Jordanien fortgesetzt. Zu Mittag traf er in Ramallah den scheidenden palästinensischen Regierungschef Mohammed Shtayyeh, der mit seinem Rücktritt einen politischen Neuanfang in Palästina ermöglichen will. Schallenberg kam mit einem großen Hilfspaket von zehn Millionen Euro für den Gazastreifen im Gepäck nach Ramallah.

Nationalrat startete mit Inklusions-Debatte

Wien - Die Sitzung des Nationalrats hat am Mittwoch - auf Wunsch der Grünen - mit einer Debatte um Inklusion von Menschen mit Behinderungen begonnen. Man arbeite an Maßnahmen für Lohn statt Taschengeld, vor dem Sommer soll es Ergebnisse geben, sagte Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Später beschäftigt sich der Nationalrat etwa mit einer Hausarzt-Reform, die steuerliche Absetzbarkeit des Kirchenbeitrags wird ausgeweitet. Zurück im Gremium ist Gastronom Sepp Schellhorn (NEOS).

