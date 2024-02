Putin hält Rede an die Nation

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hält am Donnerstag (10.00 Uhr MEZ) seine Rede zur Lage der Nation. Dabei dürfte er sich zwei Jahre nach Beginn seines Ukraine-Kriegs auch zur Lage in dem Konflikt äußern. Die russischen Truppen verzeichneten zuletzt taktische Gewinne bei ihrer Invasion. Gut zwei Wochen vor der Präsidentenwahl möchte der 71-Jährige in der Rede die Föderale Versammlung über seine wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen Ziele für das kommende Jahr informieren.

Schallenberg wirft Moskau "Spiel mit dem Feuer" vor

Beirut - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat Kreml-Chef Wladimir Putin in Bezug auf die Republik Moldau ein "sehr gefährliches Spiel mit dem Feuer" vorgeworfen. Das vermeintliche Schutzersuchen der abtrünnigen Region Transnistrien klinge "ein bisschen wie aus einem Drehbuch des Kreml", sagte Schallenberg am Donnerstag in Beirut. "Er (Putin) sei nur gewarnt, dass das Moskauer Drehbuch, das sich jetzt wieder zu entfalten scheint, nicht funktionieren wird."

Strache plante 2019 offenbar Beamtentreffen mit Russen

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat während seiner Zeit als Vizekanzler und Beamtenminister offenbar ein österreichisch-russisches Beamtentreffen geplant. Aus einem Chatverlauf zwischen ihm und dem Generalsekretär seines Ministeriums, der der APA vorliegt, geht hervor, dass es aus Russland den Wunsch für einen solchen Gedankenaustausch gab. Ein Termin wurde demnach zumindest geplant. Laut FPÖ gab es während ihrer Zeit in der Regierung nur übliche Beziehungen zu Russland.

Mittlerweile über 30.000 Palästinenser im Gaza-Krieg getötet

Gaza - Im Gazastreifen sind seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der militanten Hamas-Organisation nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministerium mehr als 30.000 Palästinenser getötet worden. "Die Anzahl der Märtyrer übersteigt 30.000", erklärte die Behörde in dem von der Hamas kontrollierten Palästinensergebiet. Darunter seien mindestens 79 Menschen, die in der Nacht auf Donnerstag getötet worden seien. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Rumoren in Tiroler SPÖ um Dornauer, Kritik aus Innsbruck

Innsbruck - In der Tiroler SPÖ rumort es rund um Landesparteivorsitzenden Georg Dornauer. Nachdem rote Jugendorganisationen am Dienstag mit gehöriger Kritik am Landeshauptmannstellvertreter aufgewartet hatten, zog am Donnerstag Innsbrucks Stadträtin und Bürgermeisterkandidatin Elisabeth Mayr nach und distanzierte sich von Dornauers Aussagen, wonach er sich eine Asyl-Obergrenze von "Null" vorstellen könne. "Innsbruck ist nicht Tirol", meinte sie zur "Tiroler Tageszeitung".

Urteile in Prozess um Kind in Hundebox in NÖ werden erwartet

Krems - In Krems wird am Donnerstag der Prozess um einen nunmehr 13-Jährigen ins Finale gehen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll. Die Urteile in der dreitägigen Geschworenenverhandlung werden erwartet. Die 33-jährige Hauptangeklagte war bisher teilgeständig, bestritt jedoch den ihr angelasteten Mordversuch. Einer möglichen Komplizin (40) wird fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen, was sie zum Teil in Abrede stellte.

