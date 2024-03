Türkis-grüne Bau-Offensive soll noch vorm Sommer starten

Wien - Das zuletzt angekündigte Wohnbaupaket der Regierung soll nun auch rasch umgesetzt werden: "Ziel ist es, dass wir bis zum Sommer alle Gesetzesbeschlüsse haben, sodass die Offensive vor dem Sommer noch starten kann", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im APA-Interview. Dass so eine Wohnbauoffensive dem Ziel entgegenstehen könnte, den Bodenverbrauch drastisch zu reduzieren, wies Nehammer zurück.

Nawalny-Begräbnis in Moskau - mit Hindernissen

Moskau - Zwei Wochen nach seinem Tod in einem Straflager soll der bekannte Kremlgegner Alexej Nawalny am Freitag in der russischen Hauptstadt Moskau beigesetzt werden. Nachdem Nawalnys Angehörige tagelang nach seiner Leiche suchen mussten und dann offenbar von Vertretern des Regimes bedrängt und erpresst wurden, wird befürchtet, dass der russische Machtapparat auch bei dieser Gelegenheit hart gegen Nawalnys Unterstützer vorgehen könnte.

US-Senat wendet "Shutdown" erneut ab

Washington - Ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist vorerst abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete am Donnerstagabend auch der Senat ein Gesetz, das die Finanzierung der Regierung vorerst sicherstellt und einen sogenannten Shutdown verhindert - allerdings nur für kurze Zeit. US-Präsident Joe Biden muss das Gesetz noch unterschreiben. Es handelt sich um die Verlängerung der geltenden Vorgaben für Regierungsausgaben und somit eine Übergangsregelung.

G20-Treffen gescheitert - Kein gemeinsames Abschlusspapier

Sao Paulo - Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) ist gescheitert. Die Gruppe habe sich nicht auf ein Abschlusspapier mit gemeinsamen Zielen verständigen können, wie Brasilien als Gastgeber des Treffens in Sao Paulo am Donnerstag bestätigte. Stattdessen veröffentlichte Brasilien eine eigene Zusammenfassung des Treffens. Im Weg standen unterschiedliche Sichtweisen zu den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen.

Druck auf Israel nach Schüssen auf Palästinenser

New York - Nach Berichten über den Tod Dutzender Palästinenser bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen haben mehrere Staaten und Institutionen tief betroffen reagiert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich in der Nacht auf Freitag auf der Plattform X empört über die Bilder, "die uns aus Gaza erreichen, wo Zivilisten von israelischen Soldaten ins Visier genommen wurden". UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, dass sich eine unabhängige Untersuchung aufdränge.

Über 40 Tote bei Feuer in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka

Dhaka - Bei einem Feuer in einem mehrstöckigen Einkaufszentrum in Bangladesch sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien größtenteils Restaurantgäste, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht auf Freitag. Die meisten von ihnen erlagen ihren schweren Verletzungen in Krankenhäusern. Dutzende weitere Menschen seien verletzt, viele davon befänden sich in einem kritischen Zustand, hieß es von den Behörden.

Politik verbessert sich im APA/OGM-Vertrauensindex

Wien - Der APA/OGM-Vertrauensindex weist für den Großteil der heimischen Spitzenpolitiker bessere Werte als zuletzt im Dezember 2023 aus. Nach oben ging es etwa für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Bundespräsident Alexander Van der Bellen und auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Das größte Minus verzeichneten SPÖ-Chef Andreas Babler und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Bei den EU-Wahl-Spitzenkandidaten liegt Helmut Brandstätter (NEOS) vorne.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red