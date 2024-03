Nawalny-Begräbnis in Moskau - mit Hindernissen

Moskau - Trotz eines Großaufgebots von Polizei und Sicherheitskräften haben sich schon Stunden vor der Beerdigung des Kreml-Gegners Alexej Nawalny in Moskau Hunderte Menschen versammelt. Die für 14.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) geplante Trauerfeier könnte sich jedoch nach Angaben seiner Sprecherin verzögern. Es gab Verzögerungen bei der Übergabe des Leichnams an seine Familie.

Februar-Arbeitslosigkeit stieg um 8,8 % auf 402.297 Personen

Wien - Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023 an, im heurigen Februar kamen noch einmal 8,8 Prozent oder weitere 32.528 Jobsuchende dazu. Mit Ende Februar 2024 waren 402.297 Personen ohne Arbeit, davon 321.655 arbeitslos und 80.642 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Die Arbeitslosenquote betrug 7,6 Prozent, ein Jahr zuvor lag sie bei 7,0 Prozent. Bei Männern gab es ein Plus von 9,9 Prozent, bei Frauen von 7,3 Prozent. Besonders hoch war der Anstieg im Februar in Oberösterreich.

Inflation sank im Februar auf 4,3 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Februar nach einer ersten Schätzung der Statistik Austria auf 4,3 Prozent zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021. Gegenüber dem Vormonat Jänner steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,7 Prozent. "Vor allem die Nahrungsmittelpreise treiben die Teuerung aktuell weitaus weniger als vor einem Jahr", sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Toter Bub in Tirol: Tatverdächtiger Vater bleibt in U-Haft

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall jenes sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, ist der Enthaftungsantrag der Verteidigung des 39-jährigen tatverdächtigen Vaters am Freitag vom zuständigen Haftrichter am Landesgericht Innsbruck abgewiesen worden. Der dringende Tatverdacht war weiterhin gegeben, der Mann muss damit in Untersuchungshaft bleiben, in der er sich bereits ein Jahr lang befindet.

Lebensmittelverschwendung - Supermärkte meldeten Zahlen

Wien - Für das letzte Quartal 2023 sind 250 Supermärkte bzw. rund 4.000 Verkaufsstellen erstmals der Meldepflicht des Abfallwirtschaftsgesetzes nachgekommen: Demnach wurden mehr als 16.200 Tonnen Lebensmittel weggeworfen und beinahe 4.900 Tonnen gespendet, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Klimaschutzministeriums. Ressortchefin Leonore Gewessler (Grüne) sieht "noch großes Potenzial, mehr zu spenden und weniger wegzuwerfen".

Unmündige in Wien Opfer von mehrfachem Missbrauch

Wien - Eine Zwölfjährige soll in Wien mehrfach sexuell missbraucht worden sein. Das berichtete das Onlineportal "krone.at" am Donnerstagnachmittag. Wie die Staatsanwaltschaft Wien der APA am Donnerstagabend bestätigte, ermitteln die Behörden wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger gegen 16 Beschuldigte sowie gegen einen Beschuldigten wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Nähere Details dazu gibt die Polizei in einer Pressekonferenz um 13.00 Uhr bekannt.

Mann erschoss in Deutschland vier Menschen

Verden/Rotenburg an der Wümme - Ein Bundeswehrsoldat steht im Verdacht, vier Menschen im deutschen Bundesland Niedersachsen erschossen zu haben. Unter den am Freitag entdeckten Toten sei auch ein Kind, teilten die Polizei Rotenburg an der Wümme und die Staatsanwaltschaft Verden mit. Weitere Angaben zu den Opfern - etwa zum Alter, Geschlecht oder zu ihrer Beziehung zu dem Verdächtigen - machten die Ermittler zunächst nicht. Der mutmaßliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt.

Banden in Haiti wollen Rückkehr von Premier verhindern

Port-au-Prince - In Teilen von Haitis Hauptstadt haben Medienberichten zufolge kriminelle Banden während einer Auslandsreise des Regierungschefs mit Waffengewalt das öffentliche Leben lahmgelegt. Schüsse fielen am Donnerstag unter anderem am internationalen Flughafen von Port-au-Prince. In einem Video sagte der berüchtigte Bandenanführer und Ex-Polizist Jimmy "Barbecue" Ch?rizier, man wolle eine Rückkehr des Interimspremierministers Ariel Henry von einer Kenia-Reise verhindern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red