Edtstadler mit scharfer Kritik an Gewessler

Wien - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" scharfe Kritik an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) geübt. Sie warf der Regierungskollegin vor, wichtiger als Einvernehmen mit den anderen Ministerien sei ihr beim Klimaplan gewesen, sich selbst ein Denkmal zu setzen. Ein Einlenken erkennt Edtstadler nicht: "Sie ist hier uneinsichtig."

Spital: 15 Kinder starben an Unterernährung im Gazastreifen

Gaza/Jerusalem - Mindestens 15 Kinder sind in den letzten Tagen im Kamal-Adwan-Spital im Gazastreifen an Unterernährung und Dehydrierung gestorben. Das teilte die Gesundheitsbehörde der militanten Palästinenserorganisation Hamas in Gaza mit. Man fürchte um das Leben von sechs weiteren Kindern, die auf der Intensivstation lägen und unter Mangelernährung und Durchfall litten. Kurz zuvor hatte der UNO-Sicherheitsrat hat im Gaza-Krieg Soforthilfe eingemahnt.

Israel: Massengedränge war Ursache für Tote bei Hilfskonvoi

Tel Aviv - Der Tod Dutzender Palästinenser bei der geplanten Verteilung von Hilfsgütern am Donnerstag im Gazastreifen ist laut dem israelischen Militär auf ein Massengedränge zurückzuführen. Anders als von Hamas-Seite angegeben, seien die meisten Todesfälle nicht auf Schüsse des israelischen Militärs zurückzuführen, sagte ein Militärsprecher am Sonntag. Vielmehr seien die meisten Opfer in dem Gedränge erdrückt worden, aus dem heraus israelische Soldaten angegriffen worden seien.

Nehammer für Senkung der Strafmündigkeit

Wien - Nach dem Missbrauch einer Zwölfjährigen mit gesamt 17 Tatverdächtigen hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Maßnahmen gefordert. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) wurden vom Regierungschef laut "Kronen Zeitung" ersucht, ein entsprechendes Paket zu erarbeiten. Der Kanzler regt dabei die Senkung der Strafmündigkeit an.

Fünfjähriger nach Fenstersturz in Linz gestorben

Linz - Ein fünfjähriger Bub ist am Samstagnachmittag in Linz aus einem Fenster im vierten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen und gestorben. Eine Passantin hatte das Kind gegen 16.30 Uhr regungslos am Gehsteig gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Trotz sofortiger Reanimation starb der Fünfjährige wenig später im Krankenhaus.

Erzkonservative siegten in allen Landesteilen bei Iran-Wahl

Teheran - Bei der Parlamentswahl im Iran führt in Teheran wie erwartet ein Bündnis erzkonservativer Kandidaten. Auch in anderen Landesteilen zeichnete sich ein Sieg der Fundamentalisten ab. Ersten Ergebnissen zufolge laut Staatsmedien vom Sonntag konnte die Liste der "Treuhänder" des schiitischen Gelehrten Hamid Rasaee in Teheran 18 von 30 Sitzen gewinnen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA gewannen Anhänger der Erzkonservativen anderswo mindestens 156 der 290 Mandate.

Überfälle in Burkina Faso - Mindestens 170 Menschen getötet

Ouagadougou - Bei Überfällen auf drei Dörfer in Burkina Faso in Westafrika vor einer Woche sind nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mindestens 170 Menschen getötet worden. Der zuständige Staatsanwalt Aly Benjamin Coulibaly erklärte am Sonntag, er sei am vorigen Sonntag über "massive tödliche Angriffe" in den Dörfern Komsilga, Nodin und Soroe in der nördlichen Provinz Yatenga informiert worden. Mindestens 170 Menschen seien "exekutiert" und viele weitere verletzt worden.

Keine RAF-Terroristen bei Razzia in Berlin festgenommen

Berlin - Die deutlich intensivierte Suche nach den früheren RAF-Mitglieder Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub ist trotz eines Großeinsatzes am Sonntag in Berlin zunächst weiter erfolglos geblieben. Garweg und Staub seien nicht unter den Festgenommenen des Großeinsatzes, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamts. Es seien zwar mehrere Menschen vorläufig festgenommen worden. "Die beiden sind vermutlich nicht dabei."

