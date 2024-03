Spital: 15 Kinder starben an Unterernährung im Gazastreifen

Gaza/Jerusalem - Mindestens 15 Kinder sind in den letzten Tagen im Kamal-Adwan-Spital im Gazastreifen an Unterernährung und Dehydrierung gestorben. Das teilte die Gesundheitsbehörde der militanten Palästinenserorganisation Hamas in Gaza mit. Man fürchte um das Leben von sechs weiteren Kindern, die auf der Intensivstation lägen und unter Mangelernährung und Durchfall litten. Kurz zuvor hatte der UNO-Sicherheitsrat hat im Gaza-Krieg Soforthilfe eingemahnt.

Putin will laut Pistorius Geschlossenheit untergraben

Berlin - In der Taurus-Abhöraffäre hat Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besonnenheit und Geschlossenheit aufgerufen. Niemand glaube, dass die Veröffentlichung des Mitschnitts eines Gesprächs von deutschen Bundeswehroffizieren über Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine ein Zufall gewesen sei, sagte Pistorius am Sonntag in Berlin. "Hier geht es eindeutig darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Es geht darum, unsere Innenpolitik auseinander zu treiben."

Moskau schränkt laut Kiew Luftwaffen-Aktivität ein

Moskau - Nach einer Reihe von Abschüssen russischer Kampfflugzeuge durch die ukrainische Flugabwehr sind die Einsätze der russischen Luftwaffe über der Ostukraine nach Darstellung Kiews merklich zurückgegangen. "Die von westlichen Partnern zur Verfügung gestellten Abwehrmittel zeigen Wirkung", sagte Luftwaffen-Sprecher Juri Ihnat am Sonntag in Kiew nach Angaben der "Ukrainska Prawda". Sonntagnachmittag wurden bei einer russischen Attacke auf Kurachowe mindestens 16 Menschen verletzt.

Riad und Moskau verlängern Drosselung der Ölproduktion

Wien - Mehrere erdölexportierende Länder haben die Verlängerung der freiwilligen Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Saudi-Arabien werde seine Produktion im Zeitraum von April bis Juni weiter um eine Million Barrel pro Tag kürzen, zitierte die amtliche Presseagentur SPA am Sonntag das Energieministerium des Landes. Russland erklärte ebenfalls am Sonntag, die Ölproduktion bis Juni um 471.000 Barrel pro Tag zu reduzieren.

In Berlin durchsuchter Wohnwagen war Unterkunft von Garweg

Berlin - Der gesuchte mutmaßliche RAF-Terrorist Burkhard Garweg hat nach Polizeiangaben in einem Wohnwagen auf einem Gelände im Berliner Stadtteil Friedrichshain gewohnt. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen sagte am Sonntag, während der Durchsuchung des Geländes "konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit die mutmaßliche Unterkunft des Burkhard Garweg festgestellt werden". Der Wohnwagen sei beschlagnahmt worden und werde nun zu weiteren Untersuchungen abtransportiert.

Erzkonservative siegten bei Iran-Wahl - Beteiligung niedrig

Teheran - Bei der Wahl im Iran haben die Konservativen Teilergebnissen zufolge ihre Kontrolle über das Parlament ausbauen können. Die Zählung der Stimmen dauerte am Sonntag noch an. Klar ist bereits, dass die Wahl vom Freitag mit 41 Prozent die geringste Wahlbeteiligung seit Gründung der Islamischen Republik im Jahr 1979 verzeichnete. In der Hauptstadt Teheran lag sie Medienberichten zufolge sogar bei nur 25 Prozent oder sogar darunter. Dies galt auch als Zeichen der Unzufriedenheit.

Absiedelung im Böhler-Unfallkrankenhaus ab morgen

Wien - Nach der Bekanntgabe der vorübergehenden Schließung des AUVA-Traumazentrums Wien-Brigittenau, des ehemaligen UKH Lorenz Böhler, wird scheinbar bereits am Montag mit der Absiedelung begonnen. Laut dem Wiener Fachgruppenvertreter der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Heinz Brenner, wird etwa der OP-Bereich abgesiedelt und laut Plan mit einer "sukzessiven Reduktion" der Operationen begonnen. Für Montag würden eigentlich 17 OPs auf dem Plan stehen.

