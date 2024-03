Schallenberg und Tajani reisen vor EU-Gipfel nach Bosnien

Sarajevo/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani nach Bosnien-Herzegowina. Die Reise findet vor dem EU-Gipfel statt, bei dem die EU-Staats- und Regierungschefs über den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit dem Land befinden werden. Die beiden Außenminister treffen in Sarajevo das Staatspräsidium, die Vorsitzende des Ministerrats, Borjana Krišto, und den Hohen Repräsentanten Christian Schmidt.

Supreme Court kündigt Urteil an - Spekulationen über Trump

Washington - Das Oberste US-Gericht hat für Montag die Bekanntgabe mindestens eines Urteils angekündigt und damit Spekulationen über eine Entscheidung über eine Wahlzulassung für Donald Trump angeheizt. Der Supreme Court ergänzte am Sonntag in einem ungewöhnlichen Schritt seinen Terminkalender, ohne jedoch konkrete Angaben zu dem damit verbundenen Fall zu machen. Am Dienstag finden im Zuge des Super Tuesday auch Vorwahlen in Colorado statt.

Weitere Wohnungsdurchsuchung bei RAF-Fahndung in Berlin

Berlin - Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen durchsucht die Polizei eine weitere Wohnung in Berlin. Die Maßnahme Sonntagabend im Stadtteil Friedrichshain stehe in Verbindung mit der Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen zur dpa. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Zuvor hatte die Polizei einen Wohnwagen entdeckt, der offenbar als Versteck Garwegs fungierte.

Moskau schränkt laut Kiew Luftwaffen-Aktivität ein

Moskau - Nach einer Reihe von Abschüssen russischer Kampfflugzeuge durch die ukrainische Flugabwehr sind die Einsätze der russischen Luftwaffe über der Ostukraine nach Darstellung Kiews merklich zurückgegangen. "Die von westlichen Partnern zur Verfügung gestellten Abwehrmittel zeigen Wirkung", sagte Luftwaffen-Sprecher Juri Ihnat am Sonntag in Kiew nach Angaben der "Ukrainska Prawda". Sonntagnachmittag wurden bei einer russischen Attacke auf Kurachowe mindestens 16 Menschen verletzt.

Putin will laut Pistorius Geschlossenheit untergraben

Berlin - In der Taurus-Abhöraffäre hat Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besonnenheit und Geschlossenheit aufgerufen. Niemand glaube, dass die Veröffentlichung des Mitschnitts eines Gesprächs von deutschen Bundeswehroffizieren über Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine ein Zufall gewesen sei, sagte Pistorius am Sonntag in Berlin. "Hier geht es eindeutig darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Es geht darum, unsere Innenpolitik auseinander zu treiben."

Riad und Moskau verlängern Drosselung der Ölproduktion

Wien - Mehrere erdölexportierende Länder haben die Verlängerung der freiwilligen Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Saudi-Arabien werde seine Produktion im Zeitraum von April bis Juni weiter um eine Million Barrel pro Tag kürzen, zitierte die amtliche Presseagentur SPA am Sonntag das Energieministerium des Landes. Russland erklärte ebenfalls am Sonntag, die Ölproduktion bis Juni um 471.000 Barrel pro Tag zu reduzieren.

Gewalteskalation Haiti - Banden griffen Gefängnis an

Port-au-Prince/Nairobi - In Haiti haben Medienberichten zufolge bewaffnete Banden das Nationalgefängnis in der Hauptstadt Port-au-Prince angegriffen. Dabei soll einer unbekannten Anzahl von Gefangenen die Flucht gelungen sein, wie die Zeitung "Le Nouvelliste" berichtete. Insgesamt sollen in dem Gefängnis der Zeitung "Miami Herald" zufolge, die sich auf das örtliche UN-Büro beruft, 3696 Menschen inhaftiert gewesen sein. Offizielle Angaben über die Anzahl der Gefüchteten gab es zunächst nicht.

Schweizer stimmten für 13. Pensionszahlung

Bern - Freude für Pensionisten in der Schweiz: In einem Referendum haben sich fast 60 Prozent der Stimmberechtigten für eine 13. Monatsrente ausgesprochen. Die Pensionistenvereinigung Avivo sprach daraufhin am Sonntag von einem "historischen Tag" für Rentner. Abgelehnt wurde ein Vorstoß, das Pensionsalter in der Schweiz schrittweise von 65 auf 66 anzuheben.

