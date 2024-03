Trump kassierte in Washington D.C. erste Vorwahl-Niederlage

Washington - Zwei Tage vor dem "Super Tuesday" hat Ex-Präsident Donald Trump in den Vorwahlen der oppositionellen Republikaner erstmals den Kürzeren gezogen: Beim Vorentscheid in der Hauptstadt Washington D.C. setzte sich am Sonntag seine Herausforderin Nikki Haley mit 63 Prozent der Stimmen durch, berichteten mehrere US-Medien. Trump kam lediglich auf 33 Prozent. Haley sicherte sich damit alle 19 Delegiertenstimmen im Hauptstadtbezirk.

Supreme Court kündigt Urteil an - Spekulationen über Trump

Washington - Das Oberste US-Gericht hat für Montag die Bekanntgabe mindestens eines Urteils angekündigt und damit Spekulationen über eine Entscheidung über eine Wahlzulassung für Donald Trump angeheizt. Der Supreme Court ergänzte am Sonntag in einem ungewöhnlichen Schritt seinen Terminkalender, ohne jedoch konkrete Angaben zu dem damit verbundenen Fall zu machen. Am Dienstag finden im Zuge des Super Tuesday auch Vorwahlen in Colorado statt.

Netanyahu: Werden vor Hamas-Forderungen nicht kapitulieren

Tel Aviv/Kairo/Selma (Alabama) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat vor weiteren Verhandlungen über einen Geiseldeal ein Einlenken der Hamas gefordert. "Wir unternehmen große Anstrengungen, um erfolgreich zu sein, aber eines ist Ihnen klar - wir werden vor den wahnhaften Forderungen der Hamas nicht kapitulieren", sagte er am Sonntagabend in Tel Aviv. Während US-Vizepräsidentin Kamala Harris eine sofortige Waffenpause forderte, verkündete Israels Armee die Tötung weiterer Terroristen.

Schallenberg und Tajani reisen vor EU-Gipfel nach Bosnien

Sarajevo/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani nach Bosnien-Herzegowina. Die Reise findet vor dem EU-Gipfel statt, bei dem die EU-Staats- und Regierungschefs über den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit dem Land befinden werden. Die beiden Außenminister treffen in Sarajevo das Staatspräsidium, die Vorsitzende des Ministerrats, Borjana Krišto, und den Hohen Repräsentanten Christian Schmidt.

Lage im Schengen-Raum großes Thema am Montag in Brüssel

Brüssel - Auf der Agenda der Innenministerinnen und -minister der EU stehen am Montag in Brüssel die Lage im Schengen-Raum und die Asyl- und Migrationspolitik. Nach der Zustimmung Österreichs fallen die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen zu Rumänien und Bulgarien im März. Die EU-Kommission drängt auf einen raschen Vollbeitritt der beiden Länder zu Schengen, den Wien derzeit noch blockiert. Österreich wird am Montag von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Brüssel vertreten.

Haiti ruft nach Gewalteskalation Ausnahmezustand aus

Port-au-Prince - Haitis Regierung hat nach einem Putschaufruf und gewaltsamen Zusammenstößen den Ausnahmezustand verhängt. Mit sofortiger Wirkung trete für "einen Zeitraum von 72 Stunden, der verlängert werden kann" eine Ausgangssperre in Kraft, teilte die Regierung in Port-au-Prince am Sonntag mit. Das Notstandsdekret folgt auf eine dramatische Eskalation der Gewalt am Wochenende, die Teile der Hauptstadt lahmgelegt, die Kommunikation unterbrochen und zu Gefängnisausbrüchen geführt hatte.

Weitere Wohnungsdurchsuchung bei RAF-Fahndung in Berlin

Berlin - Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen hat die Polizei eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht. Die Maßnahme Sonntagabend im Stadtteil Friedrichshain stehe in Verbindung mit der Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, sagte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen zur dpa. Zuvor hatte die Polizei einen Wohnwagen entdeckt, der offenbar als Versteck Garwegs fungierte. Festnahmen gab es keine.

