Verhandlungen über Gaza-Feuerpause gehen ohne Israel weiter

Kairo - Die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen zwischen Vertretern Ägyptens, Katars, den USA und der Terrororganisation Hamas sollen einem Medienbericht zufolge am Dienstag fortgeführt werden. Dies meldete die dem ägyptischen Geheimdienst nahestehende TV-Sendergruppe Al-Kahira News unter Berufung auf einen "hochrangigen Vertreter". Zuvor hatte Ägyptens Staatsfernsehen einen "bedeutenden Fortschritt" bei den ohne Israel geführten Gesprächen gemeldet.

Mindestens 18,7 Mio. Euro COFAG-Förderungen für Benko-Firmen

Wien - Die Unternehmen, die Investor Rene Benko zugerechnet werden können, haben während der Corona-Pandemie durch die Covid-Finanzierungsagentur COFAG mindestens 18,7 Mio. Euro erhalten. Das ergibt sich aus Zahlen aus dem Transparenzportal des Finanzministeriums. Für Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer im COFAG-Untersuchungsausschuss, ist das mehr als erlaubt, die von der EU-Kommission festgelegte Grenze für Unternehmensverbünde von 14 Mio. Euro sei damit überschritten.

Nationaler Volkskongress Chinas begann Jahrestagung

Peking/Taipeh - Der Nationale Volkskongress Chinas ist am Dienstag in Peking zu seiner jährlichen Tagung zusammengetreten. Ministerpräsident Li Qiang trug zum Auftakt seinen Arbeitsbericht vor und präsentierte dabei das mit Spannung erwartete Ziel für das heurige Wirtschaftswachstum. Wie schon im Vorjahr wurde es mit "rund fünf Prozent" angegeben. Bis 11. März billigen die fast 3.000 Abgeordneten des handverlesenen Parlaments die Pläne der Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

US-Präsidentschaftsvorwahlen in 15 US-Staaten

Washington - Im US-Präsidentschaftswahlkampf wird am Dienstag der nächste große Meilenstein erreicht. Am "Super Tuesday" halten Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, etwa in Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Donald Trump haushoch in Führung. Erst am Montag deklassierte er seine verbliebene Kontrahentin Nikki Haley in North Dakota.

EU-Kommission will europäische Rüstungsindustrie stärken

Brüssel - Die EU-Kommission will am Dienstag Pläne für den Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie vorstellen. Es gehe unter anderem um eine Strategie und ein Investitionsprogramm, hieß es von der Brüsseler Behörde am Montag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte kürzlich betont, dass die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie in den kommenden fünf Jahren deutlich erweitert werden müssten.

Großeinsatz in deutschem Spital: Frau schwer verletzt

Aachen - Nach dem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Spital der westdeutschen Stadt Aachen haben die Ermittler am Dienstag viele offene Fragen zu klären. Eine 65-jährige Frau hatte dort am Montagabend mit einer Sprengstoff-Attrappe und einer Schreckschusswaffe stundenlang Angst und Schrecken verbreitet. Im Zuge der Überwältigung erlitt sie schwere Schussverletzungen. Die Ermittler gehen von Suizidabsichten aus.

Baerbock angesichts russischer Einflussversuche in Sarajevo

Sarajevo - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock setzt in Bosnien-Herzegowina vor dem Hintergrund russischer Einflussversuche in der Region eine zweitägige Westbalkanreise fort. Wie in Montenegro am Vortag soll bei den Gesprächen am Dienstag in der Hauptstadt Sarajevo der Beitrittsprozess des Landes in die EU eine zentrale Rolle spielen. Baerbock wird dort einen Tag nach einer Visite ihrer Kollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) und Antonio Tajani (Italien) erwartet.

