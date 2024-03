Verhandlungen über Gaza-Feuerpause gehen ohne Israel weiter

Kairo - Die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen zwischen Vertretern Ägyptens, Katars, den USA und der Terrororganisation Hamas sollen einem Medienbericht zufolge am Dienstag fortgeführt werden. Dies meldete die dem ägyptischen Geheimdienst nahestehende TV-Sendergruppe Al-Qahera News unter Berufung auf einen "hochrangigen Vertreter". Zuvor hatte Ägyptens Staatsfernsehen einen "bedeutenden Fortschritt" bei den ohne Israel geführten Gesprächen gemeldet.

Große Mehrheit positiv zu Impfungen eingestellt

Wien - Fast drei Viertel der Österreicher und Österreicherinnen stehen Impfungen grundsätzlich positiv gegenüber. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Gallup-Instituts (1.000 Befragte ab 16 Jahren) befürworten diese 28 Prozent der Bevölkerung "vollkommen", weitere 45 Prozent "eher". Ein Fünftel lehnt Immunisierungen eher (20 Prozent) oder vollkommen (sieben Prozent) ab.

Präsidentschaftsvorwahlen in 15 US-Staaten

Washington - Im US-Präsidentschaftswahlkampf wird am Dienstag der nächste große Meilenstein erreicht. Am "Super Tuesday" halten Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, etwa in Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Donald Trump haushoch in Führung. Erst am Montag deklassierte er seine verbliebene Kontrahentin Nikki Haley in North Dakota.

Nationaler Volkskongress Chinas begann Jahrestagung

Peking/Taipeh - Der Nationale Volkskongress Chinas ist am Dienstag in Peking zu seiner jährlichen Tagung zusammengetreten. Ministerpräsident Li Qiang trug zum Auftakt seinen Arbeitsbericht vor und präsentierte dabei das mit Spannung erwartete Ziel für das heurige Wirtschaftswachstum. Wie schon im Vorjahr wurde es mit "rund fünf Prozent" angegeben. Bis 11. März billigen die fast 3.000 Abgeordneten des handverlesenen Parlaments die Pläne der Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

EU-Kommission will europäische Rüstungsindustrie stärken

Brüssel - Die EU-Kommission will am Dienstag Pläne für den Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie vorstellen. Es gehe unter anderem um eine Strategie und ein Investitionsprogramm, hieß es von der Brüsseler Behörde am Montag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte kürzlich betont, dass die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie in den kommenden fünf Jahren deutlich erweitert werden müssten.

Ex-US-Offizier: Ukraine-Geheiminfos auf Dating-App verraten?

Washington - Ein Ex-Offizier der US-Armee ist festgenommen worden, weil er über eine Dating-App Geheiminformationen ausgeplaudert haben soll. Der 63-Jährige arbeitete nach seiner Pensionierung als ziviler Angestellter beim Strategischen US-Kommando des Luftwaffenstützpunkts Offutt (Nebraska), teilte das Justizministerium am Montag (Ortszeit) mit. Er habe eine Freigabe für hochgeheime Dokumente gehabt und an vertraulichen Besprechungen über Russlands Krieg gegen die Ukraine teilgenommen.

Tesla-Produktion bei Berlin steht nach Stromausfall still

Grünheide - Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach einem Stromausfall still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden. Ein brennender Strommast hatte in der Region nahe der Tesla-Fabrik zuvor für einen größeren Stromausfall gesorgt. Zur möglichen Ursache hieß es bei der Polizei zunächst: "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Fenstersturz laut Obduktion Todesursache bei Linzer Buben

Linz - Nachdem ein Fünfjähriger am Samstag aus einem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses in Linz gestürzt war, ergab die Obduktion, dass die daraus resultierenden Verletzungen tödlich waren. "Die Verletzungen stehen in Einklang mit dem Sturzgeschehen", berichtete Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder der APA am Dienstag.

